الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة: متابعة مستمرة لشركتي النظافة بالمنطقتين الشرقية والغربية (صور)

اجتماع محافظ القاهرة
اجتماع محافظ القاهرة

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن هناك متابعة مستمرة بصورة يومية لشركتى النظافة العاملتين بالمنطقتين الشرقية والغربية وجهود هيئة نظافة وتجميل القاهرة المسئولة عن المنطقتين الشمالية والجنوبية لرفع المخلفات والقمامة وتحسين مستوى نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية بما يحقق رضا المواطن، مشيرًا إلى أن ملف النظافة يعد أحد أهم الملفات التي توليها محافظة القاهرة أهمية كبرى نظرا لاثره الكبير على صحة المواطن والبيئة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى الذى عقده محافظ القاهرة مع مسؤولى شركتى ارتقاء وإنفيروماستر المسئولتين عن أعمال نظافة المنطقتين الغربية والشرقية لمتابعة جهود الشركتين في أعمال النظافة والجمع من الوحدات السكنية والتجارية، وكيفية تعاملهما مع المخلفات المتولدة يوميًا، ومراجعة خطة توزيع العمالة بالشوارع ومدى كفاية عدد عمال الجمع والنظافة والكنس المكلفين بالعمل بالشوارع الفرعية والرئيسية، وكذا عدد سيارات ومعدات الجمع والنظافة للشوارع.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف الفعلي لأداء الشركتين علي أرض الواقع والصعوبات التي تواجههما وكيفية التغلب عليها من أجل حصول المواطنين على أفضل خدمة.

وشهد الإجتماع اللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، ومسئولى شركتى إرتقاء وإنفيروماستر وعدد من قيادات المحافظة.

اجتماع محافظ القاهرة

اجتماع محافظ القاهرة
اجتماع محافظ القاهرة
اجتماع محافظ القاهرة
اجتماع محافظ القاهرة
اجتماع محافظ القاهرة
اجتماع محافظ القاهرة
اجتماع محافظ القاهرة
اجتماع محافظ القاهرة
اجتماع محافظ القاهرة
اجتماع محافظ القاهرة
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