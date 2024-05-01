الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة يبحث الاستعدادات النهائية لقانون التصالح الجديد بالعاصمة

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال اجتماعه

عقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، وذلك تمهيدًا لبدء العمل به واستقبال طلبات التصالح اعتبارًا من يوم الثلاثاء القادم الموافق 7 مايو 2024.

شهد الاجتماع اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ود. حسام الدين فوزى، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، م. جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، م. حازم الأشمونى السكرتير العام، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام المساعد وعدد من قيادات المحافظة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم الانتهاء من تدريب العاملين على بنود قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات.

كما وجه محافظ القاهرة بتقديم كل التيسيرات، وتبسيط الإجراءات على المواطنين، ما يحقق الصالح العام، مؤكدً أنه ستكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حى على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن.

وأكد محافظ القاهرة ضرورة قيام الأحياء بالإعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد التي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء تيسيرًا على المواطنين.

وكان تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة الأعمال الجارية لتحسين الرؤية البصرية بالطريق الدائرى فى إطار خطة الدولة لإبراز العناصر الجمالية لمحيط المتحف المصرى الكبير والطرق المؤدية إليه استعدادًا لافتتاحه.

وأكد محافظ القاهرة أن العمل على تحسين الرؤية البصرية بالطريق الدائري بقطاع شرق النيل يتم في المسافة بين أول طريق الأوتوستراد حتى النيل بطول ١٢ كيلومترا من خلال العمل في ٥ قطاعات في الاتجاه الشمالي و٦ قطاعات بالاتجاه الجنوبي بنطاق أحياء البساتين ودار السلام ومصر القديمة.

واستعرض محافظ القاهرة خلال الجولة نماذج من اللوحات التى تمثل تاريخ مصر التى سيتم نشرها على طول الطريق، مشددًا على سرعة الانتهاء من إزالة أى مخلفات هدم متواجدة ورفع كفاءة الممرات أسفل الطريق. 

وأضاف محافظ القاهرة أن أعمال تطوير الرؤية البصرية للطريق الدائرى، تتم بالتعاون مع جامعة عين شمس طبقًا لرؤية عامة تتضمن تقسيم الطريق إلى قطاعات لإنجاز الأعمال بها وفقًا لجدول زمنى محدد سينتهى بالتزامن مع قرب افتتاح المتحف المصرى الكبير، ويتضمن دهان المبانى على جانبى الطريق بألوان متناسقة وتركيب اللوحات الإعلانية والمضيئة مع إضافة بعض العناصر المميزة من النباتات والأشجار والإنارات وشاشات العرض وتوزيعها بشكل يعكس الحضارة المصرية وشعار المحافظة، وربط محطات الـBRT، ومواقف الميكروباصات، بهذه الهوية المميزة وعلى نحو يليق بمكانة المتحف الكبير السياحية الذى سيكون افتتاحه حدثًا عالميًا يليق بمكانة مصر السياحية.

رافق محافظ القاهرة م.جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء ماجد السرتى رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والمنفذة للأعمال، وعدد من قيادات المحافظة.

محافظ القاهرة خلال اجتماعه
محافظ القاهرة خلال اجتماعه
محافظ القاهرة خلال اجتماعه
محافظ القاهرة خلال اجتماعه
محافظ القاهرة خلال اجتماعه
محافظ القاهرة خلال اجتماعه
محافظ القاهرة خلال اجتماعه
محافظ القاهرة خلال اجتماعه
قانون التصالح الاستعدادات النهائية محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

مواد متعلقة

محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد بجميع أحياء العاصمة بمناسبة احتفالات الإخوة الأقباط

محافظ القاهرة يتفقد مخابز العاصمة

الأكثر قراءة

سر الإصرار الأمريكى على وقف حرب غزة.. بايدن يُشرف على مفاوضات "الفرصة الأخيرة"

بالكرابيج والمطاوى.. بلطجية من نزلة السمان يقتحمون مدرسة فى الهرم.. القصة كاملة

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

رئيس "حلوان للأسمدة": العامل المصري أساس التنمية في المصانع والشركات

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

هل يوم الخميس القادم إجازة رسمية وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فخ صاحبة المقامات!

عبدالرحمن باشا

إعادة الإعمار بعد حروب المنطقة.. لماذا يجب أن تكون مصر جاهزة؟

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

إبراهيم داود

تلاقى الأجناس الأدبية فى الأقصر

ماجد حبته

بايدن.. مكالمة وبيانان

محمد رفعت

بابوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

صور

رمضان هذا العام مختلف.. نتائج استطلاع رأى كلية الإعلام

سيوة.. زيارة خاصة إلى أرض المليون نخلة

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن مقتل جنديين بالخطأ فى غزة

أثناء لقائه الرئيس الإسرائيلى.. بلينكن يحث حماس على قبول مقترح هدنة غزة

في اليوم 208 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته على رفح المكتظة بـ1.5 مليون فلسطيني