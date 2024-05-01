محافظ القاهرة يبحث الاستعدادات النهائية لقانون التصالح الجديد بالعاصمة

عقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، وذلك تمهيدًا لبدء العمل به واستقبال طلبات التصالح اعتبارًا من يوم الثلاثاء القادم الموافق 7 مايو 2024.

شهد الاجتماع اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ود. حسام الدين فوزى، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، م. جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، م. حازم الأشمونى السكرتير العام، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام المساعد وعدد من قيادات المحافظة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم الانتهاء من تدريب العاملين على بنود قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات.

كما وجه محافظ القاهرة بتقديم كل التيسيرات، وتبسيط الإجراءات على المواطنين، ما يحقق الصالح العام، مؤكدً أنه ستكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حى على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن.

وأكد محافظ القاهرة ضرورة قيام الأحياء بالإعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد التي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء تيسيرًا على المواطنين.

وكان تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة الأعمال الجارية لتحسين الرؤية البصرية بالطريق الدائرى فى إطار خطة الدولة لإبراز العناصر الجمالية لمحيط المتحف المصرى الكبير والطرق المؤدية إليه استعدادًا لافتتاحه.

وأكد محافظ القاهرة أن العمل على تحسين الرؤية البصرية بالطريق الدائري بقطاع شرق النيل يتم في المسافة بين أول طريق الأوتوستراد حتى النيل بطول ١٢ كيلومترا من خلال العمل في ٥ قطاعات في الاتجاه الشمالي و٦ قطاعات بالاتجاه الجنوبي بنطاق أحياء البساتين ودار السلام ومصر القديمة.

واستعرض محافظ القاهرة خلال الجولة نماذج من اللوحات التى تمثل تاريخ مصر التى سيتم نشرها على طول الطريق، مشددًا على سرعة الانتهاء من إزالة أى مخلفات هدم متواجدة ورفع كفاءة الممرات أسفل الطريق.

وأضاف محافظ القاهرة أن أعمال تطوير الرؤية البصرية للطريق الدائرى، تتم بالتعاون مع جامعة عين شمس طبقًا لرؤية عامة تتضمن تقسيم الطريق إلى قطاعات لإنجاز الأعمال بها وفقًا لجدول زمنى محدد سينتهى بالتزامن مع قرب افتتاح المتحف المصرى الكبير، ويتضمن دهان المبانى على جانبى الطريق بألوان متناسقة وتركيب اللوحات الإعلانية والمضيئة مع إضافة بعض العناصر المميزة من النباتات والأشجار والإنارات وشاشات العرض وتوزيعها بشكل يعكس الحضارة المصرية وشعار المحافظة، وربط محطات الـBRT، ومواقف الميكروباصات، بهذه الهوية المميزة وعلى نحو يليق بمكانة المتحف الكبير السياحية الذى سيكون افتتاحه حدثًا عالميًا يليق بمكانة مصر السياحية.

رافق محافظ القاهرة م.جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء ماجد السرتى رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والمنفذة للأعمال، وعدد من قيادات المحافظة.

محافظ القاهرة خلال اجتماعه

محافظ القاهرة خلال اجتماعه

محافظ القاهرة خلال اجتماعه