الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة يتفقد مخابز العاصمة

جولة محافظ القاهرة
جولة محافظ القاهرة المفاجئة لعدد من المخابز

قام اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بجولة تفقدية مفاجئة على عدد من مخابز العاصمة تضمنت المرور على مجمع مخابز مدينة نصر للتأكد من التزام المخابز بالمواصفات المطلوبة، والإعلان عن أسعار وأوزان رغيف الخبز السياحي في مكان ظاهر.

وشدد محافظ القاهرة على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باستمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز السياحية والافرنجية لمتابعة خفض أسعار الخبز الحر بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية طبقًا للقرار الوزاري وينص على أن تكون أسعار الخبز السياحي الحر وزن ٨٠ جرام ١٥٠ قرش ووزن ٤٠ جرام ٧٥ قرش ووزن ٢٥ جرام ٥٠ قرش، كما شمل القرار الوزاري أسعار الفينو ب١٥٠ قرش لوزن ٥٠ جرام و١٠٠ قرش لوزن ٣٥ جرام.
 

وأضاف محافظ القاهرة أنه لن يسمح باستغلال بعض أصحاب المخابز السياحية للمواطنين وأن الحملات مستمرة لمتابعة الالتزام بالأسعار والاوزان المقررة. 
 

كما تفقد محافظ القاهرة خلال الجولة عددًا من منافذ بيع السلع التموينية لمتابعة توافر السلع، مؤكدًا استمرار المحافظة في مواجهتها الحازمة لكافة صور الغش التجاري.

رافق المحافظ في جولته د. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وناصر ثابت مدير مديرية تموين القاهرة وعدد من قيادات المحافظة.

جولة محافظ القاهرة

جولة محافظ القاهرة
جولة محافظ القاهرة
جولة محافظ القاهرة
جولة محافظ القاهرة
جولة محافظ القاهرة
جولة محافظ القاهرة
جولة محافظ القاهرة
جولة محافظ القاهرة
جولة محافظ القاهرة
جولة محافظ القاهرة
جولة محافظ القاهرة
جولة محافظ القاهرة
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