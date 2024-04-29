محافظ القاهرة يستعرض جهود رفع كفاءة وتطوير منطقة "شق الثعبان" (صور)

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرًا بمنطقة شق الثعبان في إطار تنفيذ رؤية الدولة للاهتمام بالاستثمار والصناعة والسعي لفتح مجالات جديدة وخلق مزيد من فرص العمل، ما يليق بأهمية ومكانة المنطقة الصناعية بشق الثعبان التي تعتبر من أهم مناطق تصنيع الرخام على مستوى العالم وتحظي بشهرة كبيرة في هذا المجال.

جاء ذلك خلال الحفل الذى شهده اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، بحضور اللواء حسن عبدالشافي مستشار رئيس الجمهورية لتسليم رخص وسجلات صناعية لمصنعي ومستثمري منطقة شق الثعبان.

وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قامت بجهود كبيرة لرفع كفاءة منطقة شق الثعبان، حيث تم إنشاء بوابتين أمامية وخلفية وعمل “لاند سكيب” لمدخل شق الثعبان يليق بأهمية هذه المنطقة العالمية.

كما تم الانتهاء من رصف الكيلو الأول وتجميل ورفع كفاءة واجهات 88 مصنعا، كما تم تطوير جميع المرافق مثل المياه والصرف الصحى وإحلال وتجديد شبكة الكهرباء بالكامل، وجار توصيل شبكة الإنترنت الأرضى للمنطقة لتسهيل عمل المستثمرين، كما سيتم رصف 15 كم للطرق الداخلية بشق الثعبان بعد انتهاء المرافق.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم إنشاء طريق يصل من الأوسطى لمدخل شق الثعبان بطول ٧ كم وإنشاء منطقة تشوين على مساحة ٦٢ الفا و٥٠٠ م2 لتكون مركزا لتجميع العربات المحملة ببلوكات الرخام ومنع وجودها على الأوتوستراد، كما يجرى إنشاء طريق آخر من القوس الجنوبي بمسافة 4 كم2 من وصلة الأوسطى حتى مصنع تدوير مخلفات الرخام، كما سيتم إنشاء طريق آخر من مدخل منطقة حجاج إلى منطقة الشيماء حتى الأوتوستراد، وهو ما سيسهم فى تخفيف العبء عن الأوتوستراد ويخفف من تواجد النقل الثقيل عليه.

وأشار “عبدالعال" إلى أن المحافظة تعمل على تطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت بهدف المساهمة في زيادة الإنتاج والاستثمارات، واستكمال الإجراءات اللازمة لدخول مصانع وورش هذه المنطقة داخل منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة بعد تقنين أوضاعها لخلق فرص عمل إضافية، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قطعت شوطًا طويلا فى إجراءات تقنين أوضاع العاملين بالمنطقة وتذليل كل المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة لتحقيق الاستقرار.

وفى نهاية الحفل، شارك محافظ القاهرة فى حلقة نقاشية مع مستثمرى شق الثعبان حول مقترحاتهم لتطوير العمل بالمنطقة، ومجهودات الدولة فى تذليل ما يواجهونه من صعوبات.

محافظ القاهرة خلال الفاعلية

محافظ القاهرة خلال الفاعلية

محافظ القاهرة خلال الفاعلية

محافظ القاهرة خلال الفاعلية

محافظ القاهرة خلال الفاعلية