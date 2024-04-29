الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة يستعرض جهود رفع كفاءة وتطوير منطقة "شق الثعبان" (صور)

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال الفعالية

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرًا بمنطقة شق الثعبان في إطار تنفيذ رؤية الدولة للاهتمام بالاستثمار والصناعة والسعي لفتح مجالات جديدة وخلق مزيد من فرص العمل، ما يليق بأهمية ومكانة المنطقة الصناعية بشق الثعبان التي تعتبر من أهم مناطق تصنيع الرخام على مستوى العالم وتحظي بشهرة كبيرة في هذا المجال.

جاء ذلك خلال الحفل الذى شهده اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، بحضور اللواء حسن عبدالشافي مستشار رئيس الجمهورية لتسليم رخص وسجلات صناعية لمصنعي ومستثمري منطقة شق الثعبان.

وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قامت بجهود كبيرة لرفع كفاءة منطقة شق الثعبان، حيث تم إنشاء بوابتين أمامية وخلفية وعمل “لاند سكيب” لمدخل شق الثعبان يليق بأهمية هذه المنطقة العالمية.

كما تم الانتهاء من رصف الكيلو الأول وتجميل ورفع كفاءة واجهات 88 مصنعا، كما تم تطوير جميع المرافق مثل المياه والصرف الصحى وإحلال وتجديد شبكة الكهرباء بالكامل، وجار توصيل شبكة الإنترنت الأرضى للمنطقة لتسهيل عمل المستثمرين، كما سيتم رصف 15 كم للطرق الداخلية بشق الثعبان بعد انتهاء المرافق.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم إنشاء طريق يصل من الأوسطى لمدخل شق الثعبان بطول ٧ كم وإنشاء منطقة تشوين على مساحة ٦٢ الفا و٥٠٠ م2 لتكون مركزا لتجميع العربات المحملة ببلوكات الرخام ومنع وجودها على الأوتوستراد، كما يجرى إنشاء طريق آخر من القوس الجنوبي بمسافة 4 كم2 من وصلة الأوسطى حتى مصنع تدوير مخلفات الرخام، كما سيتم إنشاء طريق آخر من مدخل منطقة حجاج إلى منطقة الشيماء حتى الأوتوستراد، وهو ما سيسهم فى تخفيف العبء عن الأوتوستراد ويخفف من تواجد النقل الثقيل عليه.   

وأشار “عبدالعال" إلى أن المحافظة تعمل على تطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت بهدف المساهمة في زيادة الإنتاج والاستثمارات، واستكمال الإجراءات اللازمة لدخول مصانع وورش هذه المنطقة داخل منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة بعد تقنين أوضاعها لخلق فرص عمل إضافية، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قطعت شوطًا طويلا فى إجراءات تقنين أوضاع العاملين بالمنطقة وتذليل كل المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة لتحقيق الاستقرار.

وفى نهاية الحفل، شارك محافظ القاهرة فى حلقة نقاشية مع مستثمرى شق الثعبان حول مقترحاتهم لتطوير العمل بالمنطقة، ومجهودات الدولة فى تذليل ما يواجهونه من صعوبات. 

محافظ القاهرة خلال الفاعلية
محافظ القاهرة خلال الفاعلية
محافظ القاهرة خلال الفاعلية
محافظ القاهرة خلال الفاعلية
محافظ القاهرة خلال الفاعلية
محافظ القاهرة خلال الفاعلية
محافظ القاهرة خلال الفاعلية
محافظ القاهرة خلال الفاعلية
محافظ القاهرة خلال الفاعلية
محافظ القاهرة خلال الفاعلية
محافظ القاهرة خلال الفاعلية
محافظ القاهرة خلال الفاعلية
شق الثعبان تطويرات محافظ القاهرة القيادة السياسية أخبار محافظة القاهرة

مواد متعلقة

محافظ القاهرة: كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة فى أعمال إزالة الإشغالات

مواعيد الصلاة في التوقيت الصيفي 2024 في محافظة القاهرة

الأكثر قراءة

أول خطوة من ليفربول بشأن عقد محمد صلاح الجديد

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

حقيقة انفصال ريم وبربرى

"ذا أثلتيك" تكشف عن مفاجأة بشأن رحيل محمد صلاح عن ليفربول

هدده بكلب مفترس.. قرار عاجل من المحكمة بحق شاب هتك عرض طفل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

محمود خليل

الفرار إلى «الطائف»

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم حرب فى غزة.. اقتراب "الجنائية الدولية" من إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

حال وافقت حماس على المقترح المصرى.. هل تتفكك حكومة نتنياهو؟

وقف حرب غزة.. مصر تنجح فى "إذابة الجليد" بمقترح يقترب من التحقق