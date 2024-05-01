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محافظات

محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد بجميع أحياء العاصمة بمناسبة احتفالات الإخوة الأقباط

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، رفع درجة الاستعداد بجميع أحياء العاصمة بمناسبة احتفالات الإخوة الأقباط بعيد القيامة.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتسهيل تقديم كل الخدمات، وتكثيف حملات النظافة والتجميل، ورفع الإشغالات فى محيط الكنائس.

وطالب اللواء خالد عبدالعال برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة.

كما شدد محافظ القاهرة على رفع كل السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع، وعدم السماح قطعيًا بانتظار أى سيارات بمحيط الكنائس.

جولة تفقدية مفاجئة على عدد من مخابز العاصمة

وكان قد قام اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بجولة تفقدية مفاجئة على عدد من مخابز العاصمة، تضمنت المرور على مجمع مخابز مدينة نصر، للتأكد من التزام المخابز بالمواصفات المطلوبة، والإعلان عن أسعار وأوزان رغيف الخبز السياحي فى مكان ظاهر.

وشدد محافظ القاهرة على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باستمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز السياحية والإفرنجية، لمتابعة خفض أسعار الخبز الحر بعد انخفاض أسعار الدقيق فى السوق المحلية طبقًا للقرار الوزارى، الذى ينص على أن تكون أسعار الخبز السياحي الحر وزن ٨٠ جرامًا ١٥٠ قرشًا، ووزن ٤٠ جرامًا ٧٥ قرشًا، ووزن ٢٥ جرامًا ٥٠ قرشًا، كما شمل القرار الوزاري أسعار الفينو بـ١٥٠ قرشًا لوزن ٥٠ جرامًا، و١٠٠ قرش لوزن ٣٥ جرامًا.

وأضاف محافظ القاهرة أنه لن يسمح باستغلال بعض أصحاب المخابز السياحية للمواطنين، وأن الحملات مستمرة لمتابعة الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة. 

كما تفقد محافظ القاهرة، خلال الجولة، عددًا من منافذ بيع السلع التموينية لمتابعة توافر السلع، مؤكدًا على استمرار المحافظة فى مواجهتها الحازمة لكل صور الغش التجارى.

رافق المحافظ فى جولته د. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وناصر ثابت مدير مديرية تموين القاهرة، وعدد من قيادات المحافظة.

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