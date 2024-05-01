الأربعاء 01 مايو 2024
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محافظات

تجهيز المركز التكنولوجى بشبين الكوم لبدء تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء بالمنوفية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

تفقد اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، اليوم، المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، للوقوف على الإجراءات المتخذة والجاهزية الكاملة للمركز لاستقبال ملفات المواطنين الخاصة بالتصالح علي مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح الجديد؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بحضور المحاسب السيد عبدالعال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة.

وأكد محافظ المنوفية تخصيص شباك لكل وحدة محلية بالمركز التكنولوجي لاستقبال طلبات تصالح المواطنين وتعليق بنرات إرشادية بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن لتعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة للتصالح، للبدء في تلقي الطلبات يوم الثلاثاء القادم 7 مايو، لافتًا إلى أنه تم تدريب 165 من الكوادر بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية على مستوى المحافظة على بنود قانون التصالح لسرعة إنهاء الأعمال وإنجاز المهام والتيسير على المواطنين، ما يحقق الصالح العام.

وأشار المحافظ إلى أن المرور المفاجئ يأتي لمتابعة استعداد الوحدة كنموذج للوحدات المحلية القروية للتعامل مع ملفات التصالح الجديد ولائحته التنفيذية، واستمع المحافظ لشرح من رئيس الوحدة المحلية عن أهم إجراءات التصالح التي تم اتخاذها وأرشفة الملفات وتذليل المعوقات تيسيرًا على المواطنين، وشدد المحافظ على ضرورة تكاتف جميع الجهود والعمل على إزالة جميع المعوقات وتبسيط الإجراءات لتيسير عمل اللجان والتسريع في إنهاء ملفات التصالح تحقيقا لرغبات المواطنين.

وكلف محافظ المنوفية الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بفحص كل إجراءات التصالح المتخذة واستمرار العمل على مدار اليوم وبتواجد رئيس الوحدة المحلية، وكذا التفتيش على الحملة الميكانيكية والشركة المسند إليها منظومة النظافة بالقرية والتأكد من رفع القمامة يوميًا بناءً على شكوى أهالي القرية وإعداد تقرير مفصل بكافة التوجيهات والعرض عليه.

كما تضمنت الجولة تفقد المحافظ للحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية باصطبارى للتأكد من جاهزية كل المعدات ورفع الكفاءة وإجراء الصيانة الشاملة للمعدات لضمان تأدية المهام المطلوبة علي أكمل وجه للتعامل اللحظي في أوقات الأزمات.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية الجاهزه لبدء تلقى طلبات التصالح مركز شبين الكوم التكنولوجي الجاهزية الكاملة

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