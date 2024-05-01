وزير الرياضة يشهد مؤتمر الإعلان عن انطلاق رالي الفراعنة الدولي والبطولة العربية للدراجات النارية

يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل رالي الفراعنة الدولي في مصر والذي تقام منافساته خلال الفترة من (٢-٨) مايو الجاري، وكذا الاعلان عن البطولة العربية للدراجات النارية، والذي ينظمه الاتحاد المصري للدراجات النارية، غداً الخميس، تحت رعاية جامعة الدول العربية ووزارة الشباب والرياضة.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته باستضافة مصر لهذه الفعاليات الرياضية المهمة، وأثرها في تعزيز مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية، والترويج للسياحة في مصر من خلال هذه الفعاليات.

من جانبه أشاد إبراهيم فريد رئيس الإتحاد العربي للدراجات النارية بدعم الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للرياضة المصرية، وكذلك دعم وزير الشباب والرياضة وجامعة الدول العربية للبطولة، مؤكداً أن مصر دائماً جاهزة لاستضافة أكبر وأهم الأحداث الرياضية سواء على الصعيد القاري أو العالمي.

ومن المقرر أن يشارك في رالي الفراعنة الدولي للدراجات النارية والبطولة العربية للدراجات النارية 10 دول وهم: "الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، جنوب إفريقيا، تايوان، الجزائر، السعودية، السودان، فلسطين ليبيا"، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف والناقل الرسمي للرالي ريسبكت تورز، ويشارك منتخب مصر بعدد 7 لاعبين مصنفين ومرشحين للمنافسة على المراكز الأول.

"الشباب والرياضة" تناقش الملكية الفكرية للمشاريع العلمية والنماذج الابتكارية

ناقشت وزارة الشباب والرياضة ؛الملكية الفكرية للمشاريع العلمية والنماذج الابتكارية علي مائدة ملتقى الشباب الدولي الثاني للإبداع والابتكار في الذكاء الاصطناعي ، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من ٢٧ إبريل إلى ٢ مايو المقبل، بمشاركة شباب من ٣٢ دولة من دول العالم بإجمالي مشاركة عدد ١٢٥ باحث ومبتكر.

وبدأ المشرع المصري الاهتمام بتقنين الملكية الفكرية منذ ثلاثينيات القرن الماضي، بصدور قانون العلامات والبيانات التجارية الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1939، وقانون براءات الاختراع والرسوم الصناعية الصادر بالقانون رقم 132 لسنة 1949، وقانون حماية حقوق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954، والقرار الجمهوري رقم 72 لسنة 1995 بشأن انضمام مصر لمنظمة التجارة العالمية، وما تلاها وسبقها من توقيع مصر على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.