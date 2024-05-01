الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

إجراءات "تنظيم الاتصالات" لرفع مستوى الخدمات المقدمة لمستخدمي المحمول

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أصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريره لنتائج قياسات الربع الأول لعام 2024 (الفترة من يناير إلى مارس 2024).

يأتي ذلك في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين.

إجراءات اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين: 

1. تغريم مقدمي خدمات المحمول 33 مليون جنيه مصري خلال الربع الأول لعام 2024

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتغريم مقدمي خدمات المحمول بمبلغ 33 مليون جنيه مصري عن تجاوز معايير ومحددات جودة خدمات التليفون المحمول خلال الربع الأول من عام 2024.

2. اعتماد 743 محطة محمول جديدة خلال الربع الأول لعام 2024

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالاتباعتماد 743 محطة تغطية جديدة خلال الربع الأول لعام 2024بنسبة زيادة قدرها 7% مقارنة بالربع الأول لعام 2023 مما يساهم في تكثيف التغطية وتحسن مؤشرات جودة خدمات الاتصالات المقدمة بالسوق المصري.

3. تنفيذ حملات لإزالة مقويات الإشارة غير الشرعية بمختلف أنحاء الجمهورية لتحسين جودة الخدمة

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتكثيف مجهوداته في تنفيذ حملات لإزالة مقويات الإشارة غير الشرعية التي تؤثر على جودة خدمات الاتصالات بمختلف أنحاء الجمهورية حيث تمت إزالة 705 جهاز غير شرعي خلال الربع الأول لعام 2024

4. توفير التغطية بخدمات الصوت ونقل البيانات بقرى حياة كريمة والطرق والمناطق النائية. 

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتوفير التغطية بخدمات الصوت ونقل البيانات باستخدام شبكات التليفون المحمول لعدد 63 قرية مدرجة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، 11 منطقة نائية، 7 طرق خلال الربع الأول من عام 2024.

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