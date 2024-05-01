الأربعاء 01 مايو 2024
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مصر

مركز المناخ: هدوء فى الأجواء طوال الأسبوع المقبل

حالة الطقس
حالة الطقس

قال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك هدوءًا في الأجواء المناخية طوال الأسبوع المقبل، واعتدالًا في الحرارة مع رياح متقطعة.

هدوء في الأجواء طوال الأسبوع المقبل

وأضاف فهيم أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارًا على مدن الساحل الشمالي، ومائل للحرارة إلى حار على مناطق الدلتا والقاهرة امتدادًا لشمال الصعيد، وحار إلى شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأوضح، في بيان له، أن التوقعات تشير إلى نشاط الرياح فى صورة هبات متقطعة على الدلتا والوجه البحري والظهير الصحراوي والقاهرة ومعتدلة فى مجملها تنشط أحيانًا على الوجه البحرى وشمال الصعيد فى صورة هبات متقطعة.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يكون الطقس لطيفًا إلى مائل للبرودة ليلًا في الدلتا والظهير الصحراوي، معتدلًا على باقى الأنحاء "عودة البرودة ليلًا ستزيد من ظاهرة التنفيل فى الخضر أو تساقط الثمار الصغيرة فى الفاكهة".

 

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