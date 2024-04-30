الثلاثاء 30 أبريل 2024
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حسن سلامة: حرص الأشقاء العرب على الاستثمار فى مصر شهادة ثقة كبيرة

الدكتور حسن سلامة،
الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلاقات الدولية

علق الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلاقات الدولية، على زيارة أمير دولة الكويت لمصر، وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، إن مصر أرض خصبة وجاذبة للاستثمارات العربية. 

وأضاف: "مصر استثمار أمن للدولة الخليجية وهذا شهادة مهمة للمحيط الاقليمي والعربي، لأن مصر في السنوات الأخيرة استطاعت أن تحقق بالفعل الأمن والأمان والاستقرار الذي يجعلها وجه جاذبة للاستثمار في مختلف المجالات".

وأشار إلى أن حرص الأشقاء العرب علي الاستثمار فيها شهادة ثقة كبيرة جدًا للغاية، موضحًا أن المرحلة دقيقة للغاية تستلزم تنسيق في المواقف خصوصا مع القمة العربية المزمعة في المنامة، وبالتالي لا بد من حشد الزخم العربي في نصرة الإخوة الفلسطينيين.

دولة الكويت حسن سلامة أستاذ العلاقات الدولية اكسترا نيوز

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