الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"وزارى الرياض" يؤكد أهمية اعتماد مسار موثوق لا رجعة فيه لتنفيذ حل الدولتين

غزة
غزة

أكد بيان الاجتماع الوزاري المشترك بالرياض، دعمه الجهود الرامية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

اعتماد مسار موثوق لا رجعة فيه لتنفيذ حل الدولتين

وشدد بيان الاجتماع الوزاري المشترك بالرياض، على أهمية اعتماد مسار موثوق لا رجعة فيه لتنفيذ حل الدولتين وفق للقانون الدولي.

كما شدد بيان الاجتماع الوزاري المشترك بالرياض، على أهمية وجود حكومة فلسطينية واحدة بالضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة.

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