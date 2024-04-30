"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل إصابة شرطى إسرائيلى فى محاولة لتنفيذ عملية طعن

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة فضائية القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت مداخل المسجد الأقصى بعد إطلاق النار على أحد الشبان في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وأضافت أبوشمسية، أنه تمت إصابة شرطي إسرائيلي في محاولة تنفيذ عملية طعن بالبلدة القديمة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

استشهاد منفذ العملية بعد تركه ينزف بدون تقديم أي إسعافات له

ولفتت مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن شاب قام بعملية طعن بحق أحد حراس الحدود المتواجدين بنقطة تفتيش بحارة السعدية، ما أدى لإصابته بجروح متوسطة في منطقة الرقبة، فيما ترك الشاب الآخر ينزف حتى استشهد ولم تقدم له أي إسعافات أولية.

ونوهت مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة بأن شرطة الاحتلال تستخدم كلمة "تحييد"، وهذه الكلمة تعني باللغة العبرية "شل حركته" وهذا يعني أن إصابته حرجة جدًا.