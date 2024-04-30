الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز

رياضة

جهاد جريشه يكشف هوية طاقم تحكيم نهائي الأبطال والكونفيدرالية

دوري أبطال إفريقيا
دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية

كشف الحكم الدولي الأسبق جهاد جريشه، عن هوية الأطقم التحكيمية، المكلفة بإدارة ذهاب وإياب نهائي بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية، عن الموسم الجاري (نسخة 2023/2024).

موعد نهائي دوري الأبطال بين الأهلي والترجي التونسي

من المقرر إقامة مواجهتا ذهاب وإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الأهلي والترجي التونسي، يومي 18 مايو المقبل برادس و25 من الشهر ذاته هنا بالقاهرة.

وكان المارد الأحمر نجح في الوصول لنهائي الأبطال للمرة الخامسة على التوالي في تاريخه، ليكون أول فريق عربي وإفريقي، داخل القارة السمراء يحقق هذا الانجاز الفريد من نوعه.

وإقصاء الأهلي فريق مازيمبي الكونغولي، بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب (3/0).

وقال جهاد جريشة خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي:" من المحتمل والمتوقع أن يكون هناك طاقم تحكيم عربي بالكامل بالذهاب".

وأضاف:" إحدى البطولتين ستشهد طاقم تحكيم جزائري، بينما سيكون طاقم الأخر إفريقي، الأطقم التحكيمية لنهائي إفريقيا والكونفيدرالية، لن تخرج عن الأطقم التحكيمية، التي نجحت في إدارة نصف نهائي البطولتين بنجاح".

وواصل الحكم المونديالي:" التحكيم في نصف نهائي البطولتين كان مميزًا، لذلك سيكون الاختيار بين أطقم نصف نهائي دوري الأبطال والكونفيدرالية".

موعد نهائي الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي

تقام مواجهتا ذهاب وإياب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، بين الزمالك ونهضة بركان المغربي، يومي 12 مايو المقبل خارج الديار و19 من الشهر ذاته هنا بالقاهرة.

وكان الفارس الأبيض، نجح في الوصول للمباراة النهائية من كأس الكونفيدرالية، للمرة الثانية في تاريخه.

وإقصاء الزمالك، فريق دريمز الغاني، بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب (3/0).

ويحمل الفارس الأبيض، لقبا وحيدا من الكونفيدرالية، كان على حساب نهضة بركان المغربي، في نسخة 2019.

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