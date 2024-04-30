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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

بعد قليل.. نظر دعوى اثبات نسب طفل للاعب الزمالك السابق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنظر محكمة استئناف 6 أكتوبر، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الاستئناف المقدم من سيدة ضد لاعب الزمالك السابق إسلام جابر، على حكم رفض دعوى إثبات نسب طفل له.

في 22 أغسطس 2022، توجهت سيدة تدعى "أ. ح" إلى قسم الشرطة، لاتهام اللاعب إسلام جابر بزواجه منها عرفيًا وحملها منه، إلا أنه سرق عقد الزواج الذي يثبت حقوقها، وحقوق الجنين الذي تحمله في أحشائها، ورفض الاعتراف بأي حقوق لها.

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تأجيل نظر استئناف دعوى إثبات نسب طفل إسلام جابر لـ30 إبريل

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نظر أولى جلسات استئناف دعوى إثبات نسب طفل إسلام جابر

باشرت النيابة العامة التحقيقات في تلك الواقعة، واستمعت لأقوال الشاكية، ومن ثم وجهت للاعب تهمة الاستيلاء على ورقة الزواج العرفي، ورفضه إثبات النسب.

وطلبت سرعة إجراء تحريات المباحث حيال الواقعة، وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، ومن ثم أُحيلت القضية لنظرها أمام القضاء.

وفي يناير 2023، قضت محكمة جنح الهرم، بمعاقبة اللاعب إسلام جابر، بالسجن عام مع الشغل، في القضية رقم 57069 بعدما اتهمته فتاة بالزواج منها عرفيًا، وسرقة عقد الزوج وإنكار نسب الطفل، وإلزامه بالمصاريف، كحكم أول درجة يحق له الاستئناف عليه في الموعد القانوني المحدد.

دعوى إثبات نسب إسلام جابر سرق عقد الزواج النيابة العامة دعوى إثبات نسب طفل

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