الشوط الأول: فالنسيا المنقوص يقلب الطاولة على برشلونة بهدفين

قلب فالنسيا تأخره بهدف للتقدم بهدفين على حساب برشلونة، في الشوط الأول من اللقاء المقام بينهما مساء اليوم في الدوري الإسباني.

تقدم البارسا بالدقيقة 22 عن طريقة رأسية فيرمين لوبيز بعد عرضية متقنة من جواو كانسيلو قبل أن يقلب الخفافيش النتيجة في 11 دقيقة.

ومن خطأ فادح لتير شتيجن في إبعاد الكرة من أمام مرماه، تمكن هوجو دورو من إدراك التعادل بالدقيقة 27، قبل أن يسجل بيبيلو الهدف الثاني من ركلة جزاء بالدقيقة 38.

وفي الدقيقة الأخيرة أكمل فالنسيا اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد حارس مرماه مامارداشفيلي بعد إمساكه بالكرة بيديه خارج خط الـ 18.

ويقود هجوم البارسا في لقاء اليوم، روبرت ليفاندوفسكي ويجاوره لامين جمال ورافينها.

تشكيل برشلونة.. ليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام فالنسيا

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: كوندي، كوبارسي، أراوخو، كانسيلو

خط الوسط: جوندوجان، فيرمين، كريستنسن

خط الهجوم: رافينيا، ليفاندوفسكي، لامين

ويحتل فريق برشلونة المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 70 نقطة خلفًا لفريق ريال مدريد المتصدر برصيد 84 نقطة، وجيرونا الوصيف برصيد 71 نقطة، فيما يأتي فالنسيا في المركز الثامن برصيد 47 نقطة.

وشهدت قائمة برشلونة غياب لاعب الوسط فرينكي دي يونج الذي تعرض لإصابة في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في الكاحل وسيغيب لنهاية الموسم.