أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فالنسيا مساء اليوم في إطار الجولة ال٣٣ من الدوري الإسباني.

ويقود هجوم البارسا في لقاء اليوم، روبرت ليفاندوفسكي ويجاوره لامين جمال ورافينها.

تشكيل برشلونة.. ليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام فالنسيا

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: كوندي، كوبارسي، أراوخو، كانسيلو

خط الوسط: جوندوجان، فيرمين، كريستنسن

خط الهجوم: رافينيا، ليفاندوفسكي، لامين



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ويحتل فريق برشلونة المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 70 نقطة خلفًا لفريق ريال مدريد المتصدر برصيد 84 نقطة، وجيرونا الوصيف برصيد 71 نقطة، فيما يأتي فالنسيا في المركز الثامن برصيد 47 نقطة.

وأعلن تشافي هيرنانديز، مدرب فريق برشلونة الإسباني، قائمة اللاعبين الذين سيخوضون مباراة فالنسيا فى العاشرة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة، في إطار الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني والتي تقام على ملعب "منتجويك".

وشهدت قائمة برشلونة غياب لاعب الوسط فرينكي دي يونج، الذي تعرض لإصابة في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في الكاحل وسيغيب لنهاية الموسم.

قائمة برشلونة ضد فالنسيا

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، إيناكي بينيا، دييجو كوشين.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، إينييجو مارتينيز، جول كوندي، باو كوبارسي، هيكتور فورت، ماركوس ألونسو.

وسط الملعب: أوريول روميو، بيدري، إلكاي جوندوجان، فيرمين لوبيز، مارك كاسادو.

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، فيتور روكي، جواو فيليكس، فيران توريس، لامين يامال، رافينها.