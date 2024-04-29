الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

صدر حديثا.. رواية "حارس الخيال" للكاتب عاطف سنارة

رواية جديدة لـ بيت
رواية جديدة لـ بيت الحكمة للثقافة

صدر حديثًا عن بيت الحكمة للثقافة رواية اليافعين "حارس الخيال" للكاتب عاطف سنارة، وتشارك بها بيت الحكمة في معرض أبو ظبي للكتاب، الذي يقام خلال الفترة من 29 إبريل حتى 5 مايو 2024.

رواية "حارس الخيال" لـ عاطف سنارة

وجاء من مقدمة الكتاب: هذا الطريق كان السر الذي أراد الجد ضياء أن يفك لغزه. حاول أن يسير فيه، ولكنه وجده مظلمًا، فأمسك بما ينير له، لكن الظلمة كانت أقوى من نوره الضعيف، فرجع مخافة ألا يستطيع العودة. حاول في أكثر من ركن، والنتيجة واحدة. لم يُخبره راضي بسرِّه واختفى قبل أن يعلنه له، فزادت حيرة الجد ضياء، ولكنه امتلأ شغفًا أن يعرف ما هذا الخفيُّ المجهول؟ كان يرى أننا لا نشعر بمتعة الحياة إلا بمحاولة فك ألغازها وكشف مجهولها، وربما أراد له هذا الصديق الثري ذلك.

رواية لليافعين بعنوان "حارس الخيال" للكاتب عاطف سنارة
txt

قبل انطلاقه.. ملامح مصرية بمعرض أبو ظبي الدولي للكتاب 2024

txt

بعد اختياره شخصية معرض أبو ظبي 2024.. أسرار من حياة نجيب محفوظ اليومية

عن معرض أبو ظبي للكتاب 2024

يشار إلى اختيار معرض أبوظبي للكتاب، لـ مصر كأول دولة عربية ضيف شرف المعرض، وصرحت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، إن هذا الاختيار يدل على عمق الروابط والعلاقات بين مصر والإمارات في المجالات كافة، ومن بينها العلاقات الثقافية التي تتميز بالمتانة والقوة والعمل المشترك عبر التاريخ.

معرض أبو ظبي الدولي للكتاب 2024

عن الكاتب عاطف سنارة

هو كاتب حاصل علي بكالوريوس إعلام، من كلية الاعلام جامعة القاهرة، عام 2000، ويعمل كمخرج بقناة النيل للأخبار المصرية، وكاتب للرواية والقصة والمسرحية.

ونشرت له العديد من القصص القصيرة والمقالات السياسية بالعديد من الصحف المصرية والمواقع الالكترونية، شارك في نشر كتاب "سلسلة أدباء ماسبيرو" وهو مشروع للنشر شارك فيه الأدباء داخل مبني التليفزيون المصري، وتم نشر العديد من قصصه القصيرة في هذة السلسلة.

وصدر للكاتب رواية الربان عام 2021 عن دار الفاروق للنشر، وحصلت روايته "لون غير هادئٍ" علي جائزة إحسان عبد القدوس لعام 2022، التي صدرت له عن دار الزيات للنشر عام 2023، وحصل الكاتب علي جائزة د. حسين عبد القادر الأدبية لعام 2023.

بيت الحكمة للثقافة رواية معرض أبو ظبي للكتاب ابريل مايو عاطف سنارة وزيرة الثقافة

الأكثر قراءة

تفاصيل حفل زفاف الملياردير الهندى بالأهرامات (صور)

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

بعد تصريحاته عن عدم وجود أثر لفرعون موسى في مصر.. زاهي حواس يوضح

14 مليار دولار.. الحكومة تستقبل الدفعة الثانية من أموال «رأس الحكمة» خلال أيام

جراحة تجميلية تسبت فى عاهة.. تقرير "الطب الشرعى" يُدين طبيب العجوزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

باباوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم حرب فى غزة.. اقتراب "الجنائية الدولية" من إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

حال وافقت حماس على المقترح المصرى.. هل تتفكك حكومة نتنياهو؟

وقف حرب غزة.. مصر تنجح فى "إذابة الجليد" بمقترح يقترب من التحقق