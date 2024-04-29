صدر حديثا.. رواية "حارس الخيال" للكاتب عاطف سنارة

صدر حديثًا عن بيت الحكمة للثقافة رواية اليافعين "حارس الخيال" للكاتب عاطف سنارة، وتشارك بها بيت الحكمة في معرض أبو ظبي للكتاب، الذي يقام خلال الفترة من 29 إبريل حتى 5 مايو 2024.

رواية "حارس الخيال" لـ عاطف سنارة

وجاء من مقدمة الكتاب: هذا الطريق كان السر الذي أراد الجد ضياء أن يفك لغزه. حاول أن يسير فيه، ولكنه وجده مظلمًا، فأمسك بما ينير له، لكن الظلمة كانت أقوى من نوره الضعيف، فرجع مخافة ألا يستطيع العودة. حاول في أكثر من ركن، والنتيجة واحدة. لم يُخبره راضي بسرِّه واختفى قبل أن يعلنه له، فزادت حيرة الجد ضياء، ولكنه امتلأ شغفًا أن يعرف ما هذا الخفيُّ المجهول؟ كان يرى أننا لا نشعر بمتعة الحياة إلا بمحاولة فك ألغازها وكشف مجهولها، وربما أراد له هذا الصديق الثري ذلك.

رواية لليافعين بعنوان "حارس الخيال" للكاتب عاطف سنارة

عن معرض أبو ظبي للكتاب 2024

يشار إلى اختيار معرض أبوظبي للكتاب، لـ مصر كأول دولة عربية ضيف شرف المعرض، وصرحت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، إن هذا الاختيار يدل على عمق الروابط والعلاقات بين مصر والإمارات في المجالات كافة، ومن بينها العلاقات الثقافية التي تتميز بالمتانة والقوة والعمل المشترك عبر التاريخ.

معرض أبو ظبي الدولي للكتاب 2024

عن الكاتب عاطف سنارة

هو كاتب حاصل علي بكالوريوس إعلام، من كلية الاعلام جامعة القاهرة، عام 2000، ويعمل كمخرج بقناة النيل للأخبار المصرية، وكاتب للرواية والقصة والمسرحية.

ونشرت له العديد من القصص القصيرة والمقالات السياسية بالعديد من الصحف المصرية والمواقع الالكترونية، شارك في نشر كتاب "سلسلة أدباء ماسبيرو" وهو مشروع للنشر شارك فيه الأدباء داخل مبني التليفزيون المصري، وتم نشر العديد من قصصه القصيرة في هذة السلسلة.

وصدر للكاتب رواية الربان عام 2021 عن دار الفاروق للنشر، وحصلت روايته "لون غير هادئٍ" علي جائزة إحسان عبد القدوس لعام 2022، التي صدرت له عن دار الزيات للنشر عام 2023، وحصل الكاتب علي جائزة د. حسين عبد القادر الأدبية لعام 2023.