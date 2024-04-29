الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"السكر والصناعات التكاملية" تنفي وقوع حريق بها

حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية

كشف مصدر بشركة السكر والصناعات التكاملية، عن اندلاع حريق داخل مصنع كبريت بمنطقة الحوامدية، وليس لنا أي علاقة به.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ"الدستور" إن سيارات إطفاء شركة السكر والصناعات التكاملية شاركت قوات الحماية المدنية بالجيزة للسيطرة على لهيب النيران قبل امتدادها للعقارات المجاورة.

وفي سياق آخر، أعلنت شركة السكر والصناعات  التكاملية المصرية إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، مساء الإثنين، تصدير 30 طن خميرة إلى دولة ليبيا من إنتاج مصانع الكيماويات التابعة للشركة، كما يستمر العمل لتلبية احتياجات طلبات التصدير إلى العديد من الدول.

شركة السكر والصناعات التكاملية مصنع كبريت منطقة الحوامدية عمليات الإطفاء السكر

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