"ذكريات أول كتاب".. إبراهيم عبد الفتاح يكشف لـ الدستور الكتاب الذي تأثر به في عالم الشعر

يشكل الكتاب الأول في اختيار الأدباء والمثقفين، شيئًا كبيرًا في رحلتهم في عالم الكتب، فيعد الكتاب الأول بمثابة الشغف والنافذة الأولى لهم، كما إن الشخصيات الروائية في أول رواية، لا يمكن أن تغيب عن الذاكرة.

وتواصل «الدستور»، مع الشاعر إبراهيم عبد الفتاح، حول الكتب التي أثرت به وأدخلته عالم الشعر منذ صباه، ولا تزال مؤثرة في وجدانه حتى الآن.

إبراهيم عبد الفتاح: أول كتاب قرأته هو "حصاد الهشيم" لـ إبراهيم عبد القادر المازني.. وتأثرت بـ "الشوقيات"

وأوضح إبراهيم عبد الفتاح، أن أول كتاب قرأه هو "حصاد الهشيم" لإبراهيم عبد القادر المازني، وهو الكتاب الذي أثر في نظرته للحياة من خلال علاقته بالكون ومعطياته، ونظرة الكاتب للحياة بحكمة وفلسفة وتشريح للمجتمع وقتها.

كتاب "حصاد الهشيم" للكاتب إبراهيم عبد القادر المازني

ويضم الكتاب مجموعة من المقالات حول موضوعات متنوعة، كُتبت في أوقات متفاوتة وفي ظروف مختلفة، حيث كتب عن شكسبير في اللغة العربية، وعن العقاد في عالم الشعر، وعن رأي ماكس نورداو في مستقبل الفنون والآداب، وأيضًا كتب عن التصوّف والشاعر عمر الخيام وغيره.

إبراهيم عبد الفتاح: أعجبتني قصائد أحمد شوقي المعارضة ضد بعض الشعراء

وأضاف إبراهيم عبد الفتاح، إنه من أكثر الأعمال التي تأثر بها في عالم الشعر، هو ديوان "الشوقيات"، وهو عبارة عن الأعمال الكاملة للشاعر أحمد شوقي.

ويعد "الشوقيات" من أشهر أعمال أمير الشعراء أحمد شوقي، الذي يضم عددًا كبيرًا منمن القصائد حول الوصف والغزل والرثاء؛ وقصائد لتأبين زعماء مصر ورجالاتها الذين عاصرهم، وغيرهم، م، وقد وثق فيها شوقي لكثير من الأحداث والمناسبات التاريخية والإنسانية، بلغة شعرية جذابة.

وعن تأثر إبراهيم عبد الفتاح، بشعر أحمد شوقي، قال: تأثرت بالشعر البديع لأمير الشعراء، وقصائده المعارضة التي كانت تستهويني ضد بعض الشعراء، ومحاولاته لكتابة مسرح مثل "مجنون ليلى"، وبعض أعماله في المسرح اليوناني والعالمي.

كما أشار عبد الفتاح إلى أن السير الذاتية للروائيين العالميين مثل بلزاك، وهمنجواي وأعمال شكسبير، من أكثر الكتب التي يحب قرأتها، وهي لا تزال مكتبه.