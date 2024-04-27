السبت 27 أبريل 2024
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الثقافة

مكتبات المثقفين 7

الشاعر جمال القصاص: مكتبتي وديعة أتركها لأولادي وأحفادي (حوار)

جمال القصاص في مكتبته
جمال القصاص في مكتبته وبين كتبه

تعد المكتبة، من أبرز ما تجده في منازل الكتاب والمثقفين، بل تكاد منازل بعضهم قد تحولت إلى مكتبات يعيشون فيها، وحول مكتبات الكتاب، وكم فقدوا منها خلال تنقلاتهم وأسفارهم، وهل يعير الكاتب كتبه أو يستعيرها، وغيرها من المحاور، يقدمها "الدستور" في سلسلة حوارات عن مكتبات المثقفين.

وفي سابع حلقات هذه السلسلة من الحوارات يحدثنا الشاعر الكبير جمال القصاص عن حكاياته مع الكنب، ومكتبته، وغيرها.

ويعد ديوان “كانت هنا موسيقي”، والصادر مطلع العام الجاري عن دار بدائل للنشر، أحدث إبداعات “القصاص” الشعرية، والذي استهل حياته الشعرية بصدور ديوانه "خصام الوردة"، والصادر في العام 1984 عن إصدارات جماعة إضاءات "77". وفي العام 1991 صدر ديوانه الشعري الثاني بعنوان "شمس الزحام". 

وتوالت الإصدارات والمجموعات الشعرية للشاعر جمال القصاص، فصدر له في العام 1995 ديوان "ما من غيمة تشعل البئر"، بالإضافة إلى المجموعات الشعرية "السحابة التي في المرآة"، والصادرة في العام 1998، كما طرحت الهيئة العامة للكتاب الأعمال الشعرية الكاملة للشاعر جمال القصاص في جزئين.

وقبل ثلاثة أعوام، صدر للشاعر جمال القصاص عن دار ميريت أيضًا ديوانه "تحت جناحي عصفور"، وديوان "من الأعلى بمحاذاة الموسيقي"، وديوان "جدار أزرق"، "نساء الشرفات"، "رباعية الإسكندرية" وغير ذلك.

نال الشاعر جمال القصاص العديد من الجوائز والتكريمات. حيث حصل على جائزة كفافيس الشعرية عام 1998، وترجمت بعض أشعاره إلى الإنجليزية والفرنسية واليونانية. 

متى اشتريت أول كتاب؟

 في البداية كنت أنسخ دواوين الشعر التي أستعيرها من مكتبة قصر الثقافة بكفر الشيخ، حتى أقتني نسخة منها، ثم مع المرحلة الإعدادية بدأت في شراء الكتب.

 ما أهم الكتب في مكتبتك؟

دواوين الشعر، وكتب الفلسفة والتاريخ، والفكر النقدي، والفن التشكيلي.

 ما الكتاب الذي لا يمكنك الاستغناء عنه؟

 "العمل المرح" لنيتشه و"المواقف والمخاطبات" للنفري.

 ما الكتاب الذي لديك منه أكتر من نسخة منه؟

رواية "لعبة الكريات الزجاجية" لهرمان هسه، و"الحرافيش" لنجيب محفوظ.

 هل فكرت أن تستغني عن مكتبتك أو كتبت وصية بشأنها؟

مكتبتي وديعة أتركها لأولادي وأحفادي.

 كم مكتبة فقدت لظروف خارجة عن إرادتك؟

مررت بظروف اجتماعية خاصة، لكن مكتبتي ظلت في متناول يدي.

 ما الكتاب الذي تمنيت اقتناءه ولم تعثر عليه؟

 إذا لم أستطع أن أحصل على كتاب تمنيت اقتناءه، أحرص على استعارته وقراءته، وغالبا أقوم بتصوير نسخة منه.

 هل تشتري كتبا ولا تقرأها لظروف ضيق الوقت أو غيرها؟

 يحدث كثيرا، لظروف التقدم في السن، ودورة الحياة اللاهثة.

هل تحدد ميزانية لتزويد مكتبتك موسميا في مناسبات كمعرض الكتاب؟

 لا أفعل ذلك، الكتاب الذي أراه ضروريا لتزويدي بأفكار ومعرفة جديدة أشتريه فورا من أي مكان.

 هل تعير كتبك لأحد وهل تستعيدها أم لا ترد إليك، وهل تستعير كتب من الأصدقاء وهل تعيدها؟

 نعم أفعل ذلك، وأحرص على إعادة ما أستعيره، ولا أعبأ كثيرا بفكرة المعاملة بالمثل، فللحياة تناقضاتها وللأصدقاء أيضا.

هل هناك تأثير للتكنولوجيا على القراءة؟

بالتأكيد، لكن دائما أركز على التأثير الإيجابي.

 ماذا عن قراءة الكتب الإلكترونية؟

بشكل عام لا أحب قراءة الكتب الإليكترونية، أحب رائحة الورق، وخروشته في يدي وكأن الكتاب يتنفس هواء جديدا طبيعيا.

 

جمال القصاص رواية الحرافيش نجيب محفوظ ديوان كانت هنا موسيقي ديوان خصام الوردة جماعة إضاءات 77

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