الإثنين 29 أبريل 2024
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سياسي

حزب الشعب الجمهوري يعقد اجتماعًا تنظيميًا مع أمناء أمانات العمال بالمحافظات

حزب الشعب الجمهوري
حزب "الشعب الجمهوري

عقد حزب "الشعب الجمهوري"، أمس، اجتماعًا تنظيميًا برئاسة اللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب- رئيس هيئته البرلمانية، وبحضور كل من النائبة منيرة الأشقر عضو مجلس النواب- الأمين المساعد لأمانة العمال المركزية بالحزب، والنائبة ولاء التمامي عضو مجلس النواب، فضلًا عن حضور أمناء أمانات العمال بالمحافظات، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة.

بدأ الاجتماع الذي جاء بالتزامن مع اقتراب موعد "عيد العمال"، بكلمة للواء محمد صلاح أبو هميلة، ثم كلمة للنائبة منيرة الأشقر، ومن ثم كلمة للنائبة ولاء التمامي، ثم استعراض خطة عمل الأمانة خلال الفترة المقبلة، أعقبها فتح باب الأسئلة للسادة أمناء أمانة العمال بالمحافظات للاستماع إلى المقترحات الخاصة بهم.

من جانبه، رحب اللواء محمد صلاح أبو هميلة بالسادة أمناء أمانة العمال، مشيرًا إلى أهمية دور هذه الأمانة، وحرص الحزب على توفير كل الدعم والمساندة لها من خلال الاهتمام بتنفيذ برامجها وأنشطتها لخدمة هذا القطاع الحيوي.

الانتهاء من تشكيل الأمانات العمالية داخل المحافظات

وطالب الأمين العام للحزب، خلال كلمته، ضرورة الانتهاء من تشكيل الأمانات العمالية داخل المحافظات، على أن تضم كل أمانة عدد من "السيدات- الشباب- ذوي الهمم".

كما وجه اللواء "أبو هميلة"، بضرورة الاستماع لمطالب واحتياجات العمال، مع تفعيل دور الأمانة التمثيلي لحماية حقوقهم وتحقيق مطالبهم العادلة.

وفي سياق متصل، استعرضت النائبة منيرة الأشقر خطة العمل الخاصة بأمانة العمال خلال الفترة القادمة، لافتة إلى إقامة احتفالية كبرى وتعميمها على مستوى أمانات المحافظات، وذلك بمناسبة عيد العمال.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة عمل زيارات للمصانع، فضلًا عن توقيع بروتوكولات مع النقابات العمالية بكل محافظة، وذلك بعد العرض على أمانة العمال المركزية بالحزب.

على الجانب الآخر، أكدت النائبة ولاء التمامي على أهمية دور العمال، لافتة إلى أنهم العامل الأساسي في بناء الدولة، لذا فإن من الضروري الاهتمام بالمشاكل الخاصة بهم.

وتابعت عضو مجلس النواب، قائلة: "لابد من عمل دراسة تحتوي على أبرز المشاكل والصعوبات التي تواجه العمال داخل كل محافظة، وذلك من قبل  أمين العمال، بالإضافة إلى تقديم حلول ومقترحات للعمل على دراستها وتنفيذ الأصلح منها بعد الرجوع إلى الأمانة المركزية".

أمين مساعد حزب الشعب الجمهوري النائب محمد صلاح أبو هميلة إجازة عيد العمال وشم النسيم 2024 تزامن ا مع عيد العمال الشعب الجمهوري

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