تعليمات من "المعاهد الأزهرية" للمراقبين والطلاب بشأن الامتحانات

قال الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن لجان امتحانات النقل الثانوي بالمعاهد الأزهرية تشهد هدوءًا واستقرارًا ‏في مختلف المعاهد الأزهرية، وذلك وفق الضوابط التي تم التأكيد عليها خلال الاجتماعات التحضيرية التي عُقدت مع رؤساء ‏المناطق الأزهرية، والقائمين على اللجان خلال الفترة الماضية.

تعليمات مشددة للمراقبين والطلاب

وأشار "عبدالغني"، في بيان، اليوم الإثنين، إلى أن المواد التي امتحن فيها الطلاب جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ولم تتلق غرفة العمليات الخاصة بمتابعة الامتحانات أي شكاوى، سواء من الطلاب أو القائمين على اللجان.

وأضاف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن هناك تعليمات مشددة للطلاب والمراقبين بضرورة ‏الحضور المبكر قبل مواعيد بدء الامتحانات، وعدم حيازة أي أجهزة محمول أو سماعات بلوتوث أثناء انعقاد ‏اللجنة، حتى وإن كانت مغلقة، والتأكيد على انتظام جلوس الطلاب داخل اللجان حسب أرقام جلوسهم قبيل توزيع أوراق ‏الإجابة، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات خلال أداء الامتحان، فضلًا عن المتابعة الدقيقة لمراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة عقب انتهاء الامتحان.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل الأزهري الثانوي، أمس الأحد 28 أبريل الجاري، وتستمر ‏حتى الخميس 9 مايو، ويبلغ عدد طلاب النقل في المرحلة الثانوية 294717 طالبًا وطالبة، ويبلغ عدد ‏طلاب مرحلة القراءات 9065 طالبًا وطالبة.‏

وأدى طلاب القسم العلمي بالصف الأول والثاني الثانوي، أمس، الامتحان في مادتي الفقه والكيمياء، بينما أدى طلاب القسم الأدبي بالصف الأول والثاني الثانوي الامتحان في مادتي الفقه ‏والتاريخ، فيما أدى طلاب معاهد القراءات الامتحان في مادتي الفقه والإنشاء.