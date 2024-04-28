الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

مستشفيات جامعة الأزهر تستقبل مصابي غزة ومرافقيهم وتقدم لهم الرعاية الطبية الكاملة

استقبال المرضى
استقبال المرضى

استقبلت مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط مجموعة من المدنيين مصابي الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة من النساء والأطفال والرجال.

دور مصر الداعم لأهالي غزة

وذلك انطلاقًا من الدور المصري الكبير الداعم للقضيَّة الفلسطينيَّة على مر التَّاريخ وفي إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، ومتابعة دائمة ومستمرة من  الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة.

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نائب رئيس جامعة الأزهر: الإسلام حرم قتل الأطفال والنساء والشيوخ

وأوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، أنه فور وصول المصابين تم استقبالهم وعمل الفحص المبدئي لكل حالة من الحالات المصابة، وبالتنسيق التام مع نائبي رئيس الجامعة؛ الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي بأسيوط، والدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري بطنطا، واستقبال عمداء الكليات.

توجيهات الإمام

ووجه نائب رئيس الجامعة الشكر لقيادات كليات الطب والمستشفيات الجامعية ورؤساء الأقسام؛ لعنايتهم بالمصابين ومرافقيهم؛ انطلاقًا من دور جامعة الأزهر وتاريخها العريق والمشرف في نصرة القضية الفلسطينية.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن هناك متابعة دائمة ومستمرة من فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، الذي أعلن توفير كل سبل الدَّعم اللازم للأشقاء من قطاع غزة حتى تمام الشفاء بإذن الله تعالى.

مستشفيات جامعة الأزهر مصابي الاعتداءات الصهيوني ة قطاع غزة الد اعم للقضي ة الفلسطيني ة الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف

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