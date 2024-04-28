الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إنفوجراف

9 معلومات عن مركز بيانات الدولة

مركز بيانات الدولة
مركز بيانات الدولة

عبر تقنية الفيديو كونفرس، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مركز بيانات الدولة واستعرض مدير المركز للرئيس كافة المعلومات الخاصة بمركز البيانات والكيفية التي يعمل بها، وفي السطور التالية نسلط الضوء على أبرز المهام التي يقوم بها مركز بيانات الدولة. 

 


-مركز بيانات الدولة تم إنشاءه بصورة دقيقة وبتقنيات عالية 
-شارك في خروجه عدد كبير من الشركات المصرية الرائدة في مجال التكنولوجيا. 
-أكثر فيه من 30 شركة عالمية متخصصة في مجال التكنولوجيا ورائدة في الحوسبة ومراكز البيانات 
-القيام بكافة العمليات الحسابية والرقمية بالدولة. 

 

وزير الاتصالات: 800 مليون دولار تكلفة إنشاء مراكز بيانات على أعلى مستوى
-على درجة عالية من حماية البيانات بمركز بيانات الدولة 
-القدرة على الاحتفاظ ببيانات الدولة ومعلوماتها الهامة 
-تمت بناؤه على مساحة مايزيد عن 23 ألف متر مربع 
-تم تجهيزه بأحدث الأجهزة العالمية والتي من شأنها ضمان استمرارية الخدمة على أعلى مستوى.
-المركز له فرعين:
الأول يشمل البنية التحتية التكنولوجية والتي تعرف باسم السحابة المغلقة 
-الفرع الأخر يعرف باسم السحابة العامة وهو خاص بإتاحة الخدمات الحكومية الرقمية للمواطن.

 

افتتحه الرئيس اليوم.. أبرز المعلومات عن مركز بيانات الدولة

التكنولوجيا مركز بيانات الدولة مركز بيانات العاصمة الإدارية مركز بيانات العاصمة مركز بيانات النيابة العامة الجديد

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