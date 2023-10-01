وزير الاتصالات: 800 مليون دولار تكلفة إنشاء مراكز بيانات على أعلى مستوى

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن الدولة أنشأت مراكز بيانات علي أعلي مستوي تكنولوجي.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر "حكاية وطن"، بين الرؤية والإنجاز، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مركز البيانات الرئيسي بلغ لاستثمارات فيه 450 مليون دولار، والمركز التبادلي بلغ الاستثمارات فيه 350 مليون دولار، يعني 800 مليون دولار.

وأشار إلى أنه تمت مراعاة أن كل شخص سيكون لديه شاشة صفرية يمكن أن يتعامل من خلالها مع قواعد البيانات والأنظمة الموجودة في مركز البيانات الموجود، ولا يمكن الدخول علي هذه المراكز بشكل عشوائي وفردي.