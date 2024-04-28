افتتحه الرئيس اليوم.. أبرز المعلومات عن مركز بيانات الدولة

في إطار حرص الدولة الدائم على إحلال التكنولوجيا محل التعاملات الورقية المعقدة بهدف التسهيل على المواطنين بوجود آلية أكثر سهولة وأفضل تنظيمًا، ومن خلال الخرص على تحويل كافة مؤسسات الدولة للعمل باستخدام التكنولوجيا الحديثة، افتتح الرئيس السيسي اليوم مركز بيانات الدولة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس وعُرض على سيادته كل شيء عن مركز بيانات الدولة.

كيف يعمل مركز بيانات الدولة

أثناء افتتاح المركز قدم مدير مركز البيانات الرئيسي للدولة، كل المعلومات اللازمة التي يحتاج إليها المواطن وتدور في ذهنه حول عمل مركز بيانات الدولة، فالمركز تم العمل على إنشاءه بصورة دقيقة وبتقنيات عالية، حيث شارك في خروجه إلى النور بالطريقة التي تليق بالدولة المصرية، عدد كبير من الشركات المصرية الرائدة في مجال التكنولوجيا.

أكثر من 30 شركة عالمية متخصصة في هذا المجال ورائدة في الحوسبة ومراكز البيانات، ساهمت بشكل كبير في بناء المركز، هذا بالطبع إلى جانب الكوادر المصرية ومسؤولي التحول الرقمي بالدولة، كانوا حريصيين على تنفيذ المشروع على أكمل وجه ممكن.

في النهاية تمكن العاملين على المشروع من الوصول بالمركز إلى أفضل نموذج ممكن يمكن الاعتماد عليه في القيام بكافة العمليات الحسابية والرقمية بالدولة.

درجة حماية البيانات بمركز بيانات الدولة

الأمان، والقدرة على الاحتفاظ ببيانات الدولة ومعلوماتها الهامة، جاء في أولى أولويات القائمين على المشروع، وبالفعل تمكنوا من تحقيق أعلى معاير يمكن الحصول عليها، تحديدًا فيما يخص التأمين المادي، وحماية المركز من الباحثين عن الفوضى فتمت بناؤه على مساحة ما يزيد عن 23 ألف متر مربع، تم تجهيزه بأحدث الأجهزة العالمية والتي من شأنها ضمان استمرارية الخدمة على أعلى مستوى.

مركز بيانات الدولة له فرعين:

تم العمل على المركز من خلال تأمين وضمان وجود فرعين يعملان معًا بصورة متوازية يخدم كل منها الأخر، الأولى تشمل البنية التحتية التكنولوجية والتي تعرف باسم السحابة المغلقة وهي خاصة في المقام الأول بخدمة المستخدمين في الوزرات والجهات الحكومية التي تعمل في العاصمة الإدارية، أما الأخير فيعرف باسم السحابة العامة وهو خاص بإتاحة الخدمات الحكومية الرقمية للمواطن في الوزارات والجهات الحكومية المستضافة بالمركز.

من يعمل بمركز بيانات الدولة؟

قال مدير مركز البيانات أثناء العرض على الرئيس إن جميع العمليات الإدارة في المركز تتم من خلال فريق عمل متخصص من مهندسي ومهندسات التحول الرقمي.

لم يكتفي بالمركز بالاهتمام بهذا الجانب فقط وإنما قاموا بإنشاء مركز بيانات تبادلي مع المركز الأول يساعد في إتمام عمليات الأول على أكمل وجه، ويعزز من دوره الذي قامت الدولة بإنشاء المركز من أجله.