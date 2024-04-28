الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

انضمام الإعلامية شيرين عفت لبرنامج "اليوم" على قناة "dmc"

المذيعة شيرين عفت
المذيعة شيرين عفت

تشارك المذيعة شيرين عفت، في تقديم برنامج "اليوم" المُذاع على قناة "dmc"، بالتناوب مع الإعلامية دينا عصمت، ليتم إذاعة البرنامج 6 أيام بالأسبوع بدلا من 3 أيام.

وتقدم الإعلامية شيرين عفت، برنامج "اليوم"، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، بينما تقدم دينا عصمت البرنامج أيام الأربع والخميس الجمعة.

ويُذاع برنامج "اليوم" في تمام الساعة الخامسة مساء، على فضائية "dmc".

شيرين عفت

درست الإعلام بالجامعة الأمريكية، عقب التخرج عملت فى مجال الصحافة بروزاليوسف، وعملت بقناة النيل الدولية، ثم النيل للأخبار، واتجهت للعمل فى سى بى سى العامة، ثم انتقلت للعمل فى إكسترا نيوز، ثم منذ عام 2016 عملت فى قناة دى إم سى حتى الآن.

شيرين عفت DMC برنامج اليوم

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