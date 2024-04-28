الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

التشكيل الرسمي للمصري والداخلية في الدوري الممتاز

المصرى
المصرى

أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق الكرة بالنادي المصرى البورسعيدى، التشكيل الأساسي للقاء الداخلية المقرر إقامته فى الرابعة عصر اليوم باستاد برج العرب في إطار الجولة 20 للدوري الممتاز.

 

وجاء تشكيل المصري كالتالي: 

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: كريم العراقي - باهر المحمدي - عمرو موسى - حسين السيد

الوسط: حسين فيصل - معتز الزدام - ميدو جابر - حسن على

الهجوم: فخر الدين بن يوسف - محمد الشامي 

وتضم قائمة البدلاء: عصام ثروت ومحمد طارق، عمرو سعداوي، محمود حمادة، ايزي ايميكا، أمادو با، غيلاس جناوي، صلاح محسن، أحمد فؤاد.

 

فيما ضم تشكيل فريق الداخلية بقيادة أحمد كشري المدير الفني كل من

حراسة المرمى: محمد مجدي

خط الدفاع: كريم يحيى ، معاذ الحناوي ، محمود صابر ، إيهاب  سمير

خط الوسط:  محمود حسونة، أدهم حامد، كلفين، فانوم ألفريد ، شريف دابو

 الهجوم:  كليتشي 

فيما ضمت قائمة البدلاء رمضان مصطفى، أحمد عماد، محمود منصور، اسلام عبد النعيم، محمد العطار، زياد طارق، يوسف تونجي،  عبد الرحمن سيد، أحمد سيد غريب.

ويحتل المصري المركز الثالث برصيد 31 نقطة في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز فيما يحتل الداخلية المركز الأخير برصيد 11 نقطة.

وتذاع مباراة المصري البورسعيدي ضد الداخلية، على شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

وانطلقت مباريات الجولة الـ20 لمسابقة الدوري المصري الممتاز أمس السبت بمواجهتي بلدية المحلة ضد زد، والجونة ضد الاتحاد السكندري.

وتذاع مباراة المصري البورسعيدي ضد الداخلية، على شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

وانطلقت مباريات الجولة الـ20 لمسابقة الدوري المصري الممتاز أمس السبت بمواجهتي بلدية المحلة ضد زد، والجونة ضد الاتحاد السكندري.

 

 

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