"اكتشف مصر الفنية" مشروع تخرج طلاب إعلام القاهرة لتسليط الضوء على المتاحف

أطلق عدد من طلاب كلية الإعلام بجامعة القاهرة حملة "MUSE" ضمن مشروع التخرج، وهي حملة اجتماعية تهدف إلى توعية المجتمع بأهمية المتاحف الفنية والفن التشكيلي وتأثيرها على المجتمع، بتشجيع الشباب على زيارة المتاحف واستكشافها، وتشجيع المؤسسات الفنية على نهضة الفن التشكيلي والتوعية به وتم اختيار اسم الحملة MUSE هو اختصار كلمة Museum وتعني الإلهام وشعار الحملة هو اكتشف مصر الفنية وتم اختياره لتشجيع الجمهور على معرفه الجزء الفني في مصر، حيث تهدف الحملة إلى جذب اهتمام الشباب وتوجيههم للاستمتاع بالمتاحف الفنية والتفاعل معها، عن طريق تعريفهم بكنوزها الفنية التي تعكس روح المجتمع.

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أمنيات طلاب المشروع

وأوضح طلاب المشروع خلال بيان صحفي لهم أنهم يحلمون بمجتمع يتفاعل بشكل مؤثر مع التراث الفني، حيث تصبح المتاحف الفنية محطة رئيسية للتعلم والإلهام لجميع فئات المجتمع. وأكدوا على تأثير المتاحف الفنية على جميع أفراد المجتمع وتقوم الحملة على توعية الجمهور بالمتاحف الفنية من خلال مشاركة فيديوهات لمقتنيات المتاحف تقدم قصة المتحف ومقتنيات المتحف والتعريف بالفنانين التشكيليين.

وحملة "ميوز" تستهدف الحملة مجموعة من المتاحف، ثلاثة عشر متحف من ضمنهم متحف عفت ناجي وسعد الخادم، متحف محمد ناجي، متحف محمود خليل، متحف الفن الحديث، متحف محمود مختار، ومتحف الجزيرة.

شارك الطلاب في العديد من المناسبات لنشر حملتهم وتوصيلها للجمهور، فقاموا بعمل ورشة "كولاج" لتعليم الشباب وتنمية مهاراتهم الفنية. كما قاموا بزيارة مستشفى الناس وحضور معرض فني للفنون ومشاركة الفنانين التشكيليين، وعمل مقابلات شخصية مع أهم الفنانين، بالإضافة إلى إقامة "إيفينت" في كلية الإعلام بجامعة القاهرة لتعريف بالحملة.

المشروع حاصل على رعاية شرفية من قطاع الفنون التشكيلية ونقابة الفنون التشكيلية ووزارة الشباب ووزارة الثقافة.

أسماء طلاب المشروع

المشروع يتكون من ٢١ طالب وهم: أميرة محمود، مي فريد، مريم أحمد، روان ذكي، إيثار محمد، نور طارق، همسات هشام، ربا الحارث، منال أمان، إسراء أشرف، عمر أشرف، رهف مصطفى، رهف عبد الفتاح، ياسمين حسين، هاني جورج، أحمد عبد المنعم، أمير عمر، أية عاطف، مسلمة أحمد، روان سامي، نوارة خالد.

ويشرف على مشروع التخرج الدكتورة ثريا أحمد البدوي، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، والدكتور أحمد خطاب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان، والدكتورة أسماء عز الدين، والدكتورة آية بدوي.