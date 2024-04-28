الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"عقول خضراء من أجل مستقبل مستدام".. فعالية لإعلام وطب أسنان القاهرة

المكتب الأخضر
المكتب الأخضر

في إطار مبادرة جامعات مستدامة التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع جامعة القاهرة وبرعاية رئيس مجلس الوزراء، تم إطلاق فعالية مشتركة بين كلا من: المكتب الأخضر بكلية الإعلام جامعة القاهرة  والمكتب الأخضر بكلية طب الأسنان- بجامعة القاهرة تحت عنوان "عقول خضراء من أجل مستقبل مستدام".

 

 ومن المقرر عقد تلك الفعالية على مدار ثلاثة أيام من ٢٩ أبريل إلى ١ مايو لعام ٢٠٢٤ تحت رعاية المؤتمر العلمي الدولي لكلية الإعلام في دورته الـ٢٩.


وتأتي مبادرة «جامعات مستدامة» في ضوء إستراتيجية الجامعة لتفعيل دورها في تنمية المجتمع على المستوى المحلي والقومي.

الاستدامة البيئية


وتعد تلك الفعالية المشتركة احدى الجهود الحثيثة التي تبذلها المكاتب الخضراء بكلا الكليتين بجامعة القاهرة لدعم مكانتها وريادتها في مجال التنمية المستدامة، حيث تسعى إلى تعزيز ممارسات الاستدامة البيئية ورفع الوعي بتلك القضايا؛ من خلال التوعية، وطرح ثلاث قضايا رئيسة وهي الزراعة المستدامة والتسويق الأخضر "المنتجات الخضراء" وأخيرا إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية وتتضمن الفعالية العديد من الأنشطة الترفيهية كالمسابقات والألعاب. 

 

كما تهدف الفعالية إلى التشجيع على بذل مزيد من الأنشطة لخدمة أهداف التنمية المستدامة بما يتناسب مع رؤية مصر 2030.

جامعة القاهرة كلية الإعلام المؤتمر العلمي الدولي عقول خضراء المنتجات الخضراء

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