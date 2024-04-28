الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

غدًا.. "مجلس الشيوخ" يناقش تشجيع التوسع فى مجال التصنيع الزراعى

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، جلسته العامة غدًا الإثنين، لمناقشة طلب مناقشة عامة بشأن تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي، بالإضافة لمناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن اقتراحات مقدمة من الأعضاء.

وقال عبدالسلام الجبلي عضو مجلس الشيوخ، مقدم طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي إنه "في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، فمن الواجب علينا إعادة النظر في شكل الاستفادة من الموارد المتاحة لدينا، لا سيما في القطاع الغذائي، لتحقيق أفضل استفادة".

الوقوف على العقبات التي تواجه الراغبين في الاستثمار بالقطاع الزراعي

وأكد الجبلي في طلبه، أهمية مناقشة سياسة الحكومة لتشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي، للوقوف على ما تقدمه الدولة من دعم للقطاع، والوقوف على العقبات التي تواجه الراغبين في الاستثمار فيه، والتوصل إلى توصيات من شأنها تذليل تلك العقبات.

وشدد على ضرورة إعداد استراتيجية محددة للتصنيع الزراعي في مصر، تشارك في تنفيذها مختلف الوزارات المعنية، وتكون هناك خطة واضحة أولى خطواتها التسويق والترويج ودراسة المنتجات والسلع الغذائية المطلوبة بالأسواق الخارجية، ثم دراسة جدوى زراعتها وتصنيعها بمصر، بما يحقق أفضل عائد اقتصادي واستثماري للدولة والمزارعين.

وكان المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، قد قال في وقت سابق "إننا في وقت أحوج ما يكون إلى أن نقف عند هذا الكنز المصري وما كان يسمى بالذهب الأبيض وهو القطن المصري"، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن دراسة بشأن زراعة القطن المصري.. التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري.

وقال وكيل المجلس "إن موضوع الدراسة جزء من الاستراتيجية الوطنية للرئيس عبدالفتاح السيسي، في نظرة ثاقبة بأن نكون أمام رؤية وخطة لزيادة الرقعة الزراعية، وكانت الحرب الروسية والأوكرانية دليلًا كافيًا على أن الدول لا بد أن تكون لديها خطط للاكتفاء الذاتي، ومن ثم كنا أمام رقعة زراعية تمثل نحو 6% في 2013، ووصلنا إلى حوالي 14.5 % في 2024".

مجلس الشيوخ طلب مناقشة عامة طلب مناقشة عامة بالشيوخ المهندس عبد السلام الجبلى النائب عبد السلام الجبلي التصنيع الزراعي

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