الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

زفة الشعانين.. رحلة عبر 12 محطة فى احتفالات اليوم

أحد الشعانين
أحد الشعانين

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بعيد دخول السيد المسيح إلى مدينة أورشليم، استعدادًا لمحاكمته زورًا وصلبه وقيامته من الأموات، كما هو منصوص عليه في صلب الإيمان المسيحي.

دورة الشعانين

تشرح كنيسة القديس تكلا هيمانوت الحبشي بالإسكندرية دورة الشعانين التي تتم في الساعات الأولى من يوم أحد السعف، في نشرة تعريفية توضح تفاصيل هذه الدورة المقدسة:

بخور أمام الهيكل: يبدأ الكاهن الدورة ببخور أمام الهيكل الكبير، مرددا مزمورا يُمجّد الله ويُعبّر عن الخشوع أمامه، يتلى بعد ذلك الإنجيل من إنجيل يوحنا.

بخور أمام أيقونة العذراء مريم: ثم يتجه الكاهن لبخور أيقونة العذراء مريم، مرددا مزمورا يمجدها ويؤكد على مكانتها المقدسة، يتلى بعد ذلك الإنجيل من إنجيل لوقا.

بخور أمام أيقونة الملاك غبريال: يتبع ذلك بخور أيقونة الملاك غبريال، مع ترديد مزمور يعبر عن الإيمان بقوة الله وحمايته، يتلى بعد ذلك الإنجيل من إنجيل لوقا.

بخور أمام أيقونة الملاك ميخائيل: ثم يتجه الكاهن لبخور أيقونة الملاك ميخائيل، مرددا مزمورا يمجد الملائكة ويؤكد على دورهم في خدمة الله، يتلى بعد ذلك الإنجيل من إنجيل متى.

بخور أمام أيقونة القديس مرقس: يلي ذلك بخور أيقونة القديس مرقس الإنجيلي، مع ترديد مزمور يمجد رسالة البشارة ونشر الإنجيل، يتلى بعد ذلك الإنجيل من إنجيل لوقا.

بخور أمام أيقونة الرسل: ثم يتجه الكاهن لبخور أيقونة الرسل الأطهار، مرددا مزمورا يعبر عن انتشار رسالة المسيحية في جميع أنحاء العالم، يتلى بعد ذلك الإنجيل من إنجيل متى.

بخور أمام أيقونة شهيد: يتبع ذلك بخور أيقونة شهيد عظيم، مثل مار جرجس، مع ترديد مزمور يمجد الصبر والتضحية في سبيل الإيمان، يتلى بعد ذلك الإنجيل من إنجيل متى.

بخور أمام أيقونة قديس: ثم يتجه الكاهن لبخور أيقونة قديس، مثل الأنبا أنطونيوس، مرددا مزمورا يعبر عن القداسة والتقوى، يتلى بعد ذلك الإنجيل من إنجيل متى.

بخور أمام باب الكنيسة البحري: يلي ذلك بخور باب الكنيسة البحري، مع ترديد مزمور يعبر عن الشوق للتواجد في بيت الله، يتلى بعد ذلك الإنجيل من إنجيل لوقا.

بخور أمام المعمودية: ثم يتجه الكاهن لبخور المعمودية، مرددا مزمورا يمجد طقس المعمودية ودوره في المسيحية، يتلى بعد ذلك الإنجيل من إنجيل متى.

بخور أمام باب الكنيسة القبلي: يتبع ذلك بخور باب الكنيسة القبلي، مع ترديد مزمور يعبر عن الدعوة لدخول بيت الله، يتلى بعد ذلك الإنجيل من إنجيل متى.

بخور أمام أيقونة القديس يوحنا المعمدان: ثم يتجه الكاهن لبخور أيقونة القديس يوحنا المعمدان، مرددا مزمورا يمجد دوره في تهيئة الناس لاستقبال المسيح،  يتلى بعد ذلك الإنجيل من إنجيل لوقا.

أحد الشعانين أحد السعف أحد الخوص أحد الزيتونة دخول المسيح إلى أورشليم دخول المسيح لأورشليم دخول السيد المسيح إلى أورشليم دخول السيد المسيح لأورشليم

مواد متعلقة

اليوم.. الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى الأسقف الثاني لأورشليم

اليوم السبت.. الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى عيد مار سمعان

اليوم السبت.. اللاتينية تحتفل بذكرى القدّيس لويس مريم غرينيون المنفراتيّ

اليوم السبت.. الأرثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد سمعان الأرمنى أسقف الفرس

في سبت اليعازر.. 20 شخصا باسمه في الإنجيل

يتغنى له الأقباط والروم.. ترانيم المسيحيين فى سبت لعازر

السلام إلى لعازر.. أشهر الألحان الكنسية التي يتميز بها سبت اليعازر

في السبت الخاص به.. من هو اليعازر؟ ولما تركه المسيح يموت؟

الأكثر قراءة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

حالة الطقس اليوم الأحد 28-4-2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

سعر الذهب اليوم الأحد 28 أبريل 2024 فى مصر بالجنيه المصرى وبالدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 28-4-2024

الزمالك يسعى لتخطى عقبة دريمز الغانى والوصول لنهائى الكونفيدرالية للمرة الثانية

عاجل.. القاهرة الإخبارية: مسئولون بالمؤسسة الأمنية والعسكرية يؤكدون دفع نتنياهو نحو صفقة الآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

عبدالرحمن شلقم يكتب: الزمن المصرى الفريد

د.أحمد الخميسى

المكتبة فى حياتى

ماجد حبته

رؤية عربية للذكاء الاصطناعى

حسين دعسة

نقطة تلاقى.. مبادرة من المنتدى الاقتصادى فى الرياض لإيقاف حرب غزة

لواء. محسن الفحام

الرقابة الشعبية مسئولية وطنية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط "٢- ٢"

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

المعارضة الإسرائيلية: يجب استقالة كل شاغلى المناصب السياسية والأمنية يوم 7 أكتوبر

إعلام عبري: المقترح المصري الجديد يقدم تنازلات كبيرة من جانب إسرائيل

تحطم سيارة وزير إسرائيلى بحادث سير وإصابة والده بجروح خطيرة (فيديو)