زفة الشعانين.. رحلة عبر 12 محطة فى احتفالات اليوم

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بعيد دخول السيد المسيح إلى مدينة أورشليم، استعدادًا لمحاكمته زورًا وصلبه وقيامته من الأموات، كما هو منصوص عليه في صلب الإيمان المسيحي.

دورة الشعانين

تشرح كنيسة القديس تكلا هيمانوت الحبشي بالإسكندرية دورة الشعانين التي تتم في الساعات الأولى من يوم أحد السعف، في نشرة تعريفية توضح تفاصيل هذه الدورة المقدسة:

بخور أمام الهيكل: يبدأ الكاهن الدورة ببخور أمام الهيكل الكبير، مرددا مزمورا يُمجّد الله ويُعبّر عن الخشوع أمامه، يتلى بعد ذلك الإنجيل من إنجيل يوحنا.

بخور أمام أيقونة العذراء مريم: ثم يتجه الكاهن لبخور أيقونة العذراء مريم، مرددا مزمورا يمجدها ويؤكد على مكانتها المقدسة، يتلى بعد ذلك الإنجيل من إنجيل لوقا.

بخور أمام أيقونة الملاك غبريال: يتبع ذلك بخور أيقونة الملاك غبريال، مع ترديد مزمور يعبر عن الإيمان بقوة الله وحمايته، يتلى بعد ذلك الإنجيل من إنجيل لوقا.

بخور أمام أيقونة الملاك ميخائيل: ثم يتجه الكاهن لبخور أيقونة الملاك ميخائيل، مرددا مزمورا يمجد الملائكة ويؤكد على دورهم في خدمة الله، يتلى بعد ذلك الإنجيل من إنجيل متى.

بخور أمام أيقونة القديس مرقس: يلي ذلك بخور أيقونة القديس مرقس الإنجيلي، مع ترديد مزمور يمجد رسالة البشارة ونشر الإنجيل، يتلى بعد ذلك الإنجيل من إنجيل لوقا.

بخور أمام أيقونة الرسل: ثم يتجه الكاهن لبخور أيقونة الرسل الأطهار، مرددا مزمورا يعبر عن انتشار رسالة المسيحية في جميع أنحاء العالم، يتلى بعد ذلك الإنجيل من إنجيل متى.

بخور أمام أيقونة شهيد: يتبع ذلك بخور أيقونة شهيد عظيم، مثل مار جرجس، مع ترديد مزمور يمجد الصبر والتضحية في سبيل الإيمان، يتلى بعد ذلك الإنجيل من إنجيل متى.

بخور أمام أيقونة قديس: ثم يتجه الكاهن لبخور أيقونة قديس، مثل الأنبا أنطونيوس، مرددا مزمورا يعبر عن القداسة والتقوى، يتلى بعد ذلك الإنجيل من إنجيل متى.

بخور أمام باب الكنيسة البحري: يلي ذلك بخور باب الكنيسة البحري، مع ترديد مزمور يعبر عن الشوق للتواجد في بيت الله، يتلى بعد ذلك الإنجيل من إنجيل لوقا.

بخور أمام المعمودية: ثم يتجه الكاهن لبخور المعمودية، مرددا مزمورا يمجد طقس المعمودية ودوره في المسيحية، يتلى بعد ذلك الإنجيل من إنجيل متى.

بخور أمام باب الكنيسة القبلي: يتبع ذلك بخور باب الكنيسة القبلي، مع ترديد مزمور يعبر عن الدعوة لدخول بيت الله، يتلى بعد ذلك الإنجيل من إنجيل متى.

بخور أمام أيقونة القديس يوحنا المعمدان: ثم يتجه الكاهن لبخور أيقونة القديس يوحنا المعمدان، مرددا مزمورا يمجد دوره في تهيئة الناس لاستقبال المسيح، يتلى بعد ذلك الإنجيل من إنجيل لوقا.