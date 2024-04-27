جوميز: نمتلك دوافع كبيرة غدًا من أجل التأهل للنهائى.. وهدفنا حصد اللقب

قال البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مباراة دريمز المقرر لها غدًا الأحد في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية، ستكون قوية ومفتوحة، وفريقه سيخوض اللقاء من أجل تحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الذي يسيق المباراة:" سيكون أمرًا رائعًا أن نتأهل للمباراة النهائية، وأن نسعد الجماهير في كل مكان، ونمتلك دوافع كبيرة غدًا من أجل التأهل للنهائي لأن هدفنا هو حصد اللقب".

وتابع جوميز قائلًا: "أريد التجهيز للمباراة بصورة جيدة والبحث عن طريقة للتأهل، وسنقاتل في لقاء الغد من أجل العودة إلى مصر ببطاقة التأهل للدور النهائي".

واختتم المدير الفني تصريحاته قائلًا:" شيكابالا لن يتواجد في مباراة الغد بسبب الإصابة، وهذا أمر سيئ، لأنه لاعب كبير وقائد للفريق ومفيد للزمالك".

وتسلم البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقريرًا فنيًا من معاونيه قبل مواجهة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية المقرر لها غدًا الأحد باستاد بابا يارا الرياضي.

وشهد التقرير بعض الملاحظات الخاصة بالمنافس من أجل التدريب عليها خلال مران اليوم الرئيسي استعدادًا للقاء الغد أمام دريمز..

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وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - معاذ علاءالدين – عبدالرحمن نفاد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبدالله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.