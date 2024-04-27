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طريقة عمل شوربة السي فود.. وفوائد تناولها بشكل مستمر

طريقة عمل شوربة السي
طريقة عمل شوربة السي فود

يبحث عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن طريقة عمل شوربة السي فود وما أبرز فوائدها للجسم.

طريقة عمل شوربة السي فود 

تتميز شوربة السي فود بعدة فوائد صحية، منها:

غنية بالعناصر الغذائية: تحتوي شوربة السي فود على تركيبة متنوعة من الخضار والفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن الأساسية مثل فيتامين سي، البوتاسيوم، والفيتامينات الأخرى المفيدة لصحة الجسم.

تعزيز المناعة: يساهم تناول شوربة السي فود في تعزيز جهاز المناعة بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأمراض وتعزز الصحة العامة.

دعم عملية الهضم: تحتوي الخضار في شوربة السي فود على ألياف غذائية تساعد في تحسين عملية الهضم وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.

منخفضة السعرات الحرارية: تعتبر شوربة السي فود خيارًا منخفض السعرات الحرارية، مما يجعلها مناسبة لأولئك الذين يسعون لخفض الوزن أو الحفاظ عليه.

سهولة الاستهلاك: بفضل تحضيرها السهل وسرعة الطهي، يمكن تضمين شوربة السي فود في الوجبات اليومية بسهولة، مما يسهم في زيادة استهلاك الخضار والفواكه بشكل عام.

مكونات طريقة عمل شوربة السي فود

1. الجزر: يمكن استخدام 2-3 حبات متوسطة الحجم، مقطعة إلى شرائح.

2. البطاطا: حوالي 2 بطاطا متوسطة الحجم، مقشرة ومقطعة إلى مكعبات.

3. الكوسا: 1-2 حبة متوسطة الحجم، مقطعة إلى قطع صغيرة.

4. الفلفل الأحمر: نصف حبة مقطعة إلى مكعبات.

5. الباذنجان: ربع باذنجان مقطع إلى مكعبات.

6. البروكلي: عدد قليل من الزهور.

7. القرع: كوب من القرع المقطع إلى مكعبات.

8. البندورة: حوالي 2 بندورة كبيرة، مقطعة إلى مكعبات.

9. ماء: 4-5 أكواب.

10. ملح وفلفل أسود: حسب الذوق.

11. زيت الزيتون: لتقليل الدهون، يمكن استخدام ملعقة صغيرة.

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طريقة تحضير شوربة السي فود

1. قم بتحضير جميع المكونات وتقطيعها إلى قطع متساوية.

2. في قدر كبير، قم بوضع الماء وتسخينه حتى يصل إلى نقطة الغليان.

3. أضف الخضار المقطعة إلى الماء المغلي واتركها تغلي على نار متوسطة لمدة 20-25 دقيقة أو حتى تصبح طرية.

4. بعد أن ينضج الخضار، استخدم الخلاط اليدوي أو الخلاط الكهربائي لخلط المكونات حتى تصبح الشوربة ناعمة.

5. قم بتذوق الشوربة وضبط التوابل حسب الذوق بإضافة الملح والفلفل الأسود حسب الحاجة.

6. قم بتقديم الشوربة الساخنة مع خبز محمص أو بعض الزيوت العطرية مثل زيت الزيتون.

7. استمتع بصحة شوربة السي فود اللذيذة والمغذية.

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