حبس مسجلين لاتهامهما بالاتجار فى المخدرات بمنشأة ناصر

أمرت النيابة العامة بالقاهرة حبس مسجلين لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة 4 أيام على ذمة التحقيق بمنشأة ناصر.

وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيمائي.

والقى ضباط مباحث القاهرة القبض على (عاطل– له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبحوزته (700 قرص لعقار الترامادول المخدر).

كما تم ضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الأستروكس– كمية لمخدر الحشيش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.