حبس متهم بإدارة شبكة لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص فى السلام

أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس مهندس 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بإدارة شبكة لتوزيع الإنترنت "بدون ترخيص" بالسلام.

وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم وسرعة التحريات التكميلية للواقعة وإحراز المضبوطات وفحصها.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى ضبط مهندس لقيامه بإدارة شبكة لتوزيع الإنترنت "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة السلام أول.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (مهندس) بإدارة وتشغيل شبكة لتوزيع الإنترنت بدائرة قسم شرطة السلام أول "بدون ترخيص"، متخذًا من أعلى سطح أحد الأبراج السكنية بدائرة القسم مقرًا لإدارة وتشغيل الشبكة، بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (مجموعة من المعدات والأدوات التى يستخدمها فى مزاولة نشاطه غير المشروع) واعترف بارتكابه ذلك النشاط بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.