تجديد حبس عصابة سرقة الدراجات النارية بإمبابة
قرر قاضي المعارضات بالجيزة، استمرار حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بإمبابة والمنيرة الغربية 15 يوما على ذمة التحقيقات.
واعترف المتهمان بسرقة 4 دراجات نارية بدائرة قسم شرطة إمبابة، وتصرفهما في المسروقات بالبيع لدى عملائهم "سيئ النية" 3 أشخاص - مقيمين بدائرة قسمي شرطة "الوراق، المنيرة الغربية"، تم ضبطهم وأرشدوا عن المسروقات.
وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن الجيزة من ضبط عنصرين إجراميين - مقيمان في “إمبابة، المنيرة الغربية” لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية.