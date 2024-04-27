السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس عاطل متهم بسرقة الهواتف في الوايلي 6 أشهر

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

قضت محكمة جنح الوايلي، بالحبس 6 أشهر لعاطل متهم بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف في الوايلي. 

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من سيدة يفيد سرقة هاتفها المحمول وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبط المتهم

واعترف المتهم بسرقة هاتف محمول من إحدى السيدات بدائرة القسم بأسلوب "الخطف"، وبالضغط عليه أرشد عن الهاتف المستولى عليه.

وبتطوير مناقشته أقر بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وارتكاب 4 وقائع سرقة أخرى، وتم بإرشاده ضبط الهواتف المستولى عليها، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الهواتف واتهموه بالسرقة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

محكمة جنح الوايلي أسلوب الخطف سرقة الهواتف المحمولة الوايلي امن القاهرة

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