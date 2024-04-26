الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس متهم بتزوير المحررات الرسمية فى الجيزة

حبس متهم
حبس متهم

قررت  جهات التحقيق حبس متهم بتزوير محررات رسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية بمقابل مادى، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أكدت  معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "له معلومات جنائية" بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على راغبى الحصول عليها بمقابل مادي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة العمرانية وعُثر بحوزته "جهاز كمبيوتر - 2 خاتم شعار جمهورية منسوبان لجهات حكومية - تقرير طبى ممهور بخاتم شعار الجمهورية - كمية من العلامات المائية والأوراق ممهورة بخاتم شعار الجمهورية منسوبة لجهات حكومية مختلفة".

جهات التحقيق متهم محررات رسميه تقليد الاختام تزوير الجهات الحكومية معلومات وتحريات معلومات جنائية

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