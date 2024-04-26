الجمعة 26 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الأورومتوسطى لحقوق الإنسان: أمريكا متورطة فى الانتهاكات بحق الفلسطينيين فى غزة

رامي عبده رئيس المرصد
رامي عبده رئيس المرصد الأورومتوسطي

قال رامي عبده رئيس "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، إنه من الصعب التصديق أن أمريكا ليست متورطة في الانتهاكات التي تحدث بحق الفلسطينيين في غزة، والولايات المتحدة على علم تام بما ترتكبه إسرائيل.

وأضاف خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية" أن الجرائم الإسرائيلية في غزة ارتكبت بدعم وغطاء أمريكي كامل، وما زالت واشنطن تمد إسرائيل بالسلاح.

وأردف: "نعتقد أن كل ما يصدر من تصريحات هو تمرير رسائل دعائية ومحاولة إبعاد التهمة عن الولايات المتحدة".

ولفت إلى أن الإرادة السياسية الدولية لمحاسبة إسرائيل غائبة، وتتجاهل التقارير التي ترصدها المنظمات الحقوقية، لافتًا إلى أن المرصد تحدث قبل شهرين عن 120 مقبرة جماعية، واستمرت إسرائيل في دفن الضحايا في مقابر جماعية والعالم بأجمعه شاهد لقطات سربت للاحتلال الإسرائيلي وهو يقوم بقتل المواطنين وتقوم الجرافات الإسرائيلية بدفنهم.

وأشار إلى أن أكثر من يدفع الثمن في غزة جراء العدوان الإسرائيلي النساء والأطفال، حيث إن ثلثي الضحايا من النساء والأطفال.

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أمريكا الانتهاكات الفلسطينيين غزة إسرائيل

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