الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

درة التاج.. فيلم وثائقى يرصد رحلة التنمية والتعمير فى سيناء

مشهد من فيلم درة
مشهد من فيلم درة التاج

تحقق حلم أجيال كثيرة بتعمير سيناء وتنميتها بقرار وإرادة المصريين، من خلال مشروعات في كل مكان، من بداية دخول سيناء وأنفاق قناة السويس، ومنظومة كباري لخدمة المناطق الحيوية.

وقدم الفنان محمد رياض والمخرج عبدالجواد إبراهيم، فيلما وثائقيَا يرصد رحلة التنمية والتعمير في سيناء، على لسان أهلها والمشاركين في هذه التنمية، حمل عنوان "درة التاج".

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، خلال الفيلم الوثائقي، إن مشروع قناة السويس الجديدة كانت فلسفته ليس فقط عمل ازدواج لقناة السويس لمرور المزيد من السفن، وإنما كي يساعد على التنمية في سيناء، من خلال ميناء شرق بورسعيد، وإنشاء 5 أنفاق لنقل الأفراد والبضائع، مؤكدًا ما لقناة السويس من تأثير على التنمية في سيناء.

أضاف أن ميناء شرق بورسعيد من أهم 10 موانئ على مستوى العالم وفقًا لتقرير البند الدولي، بالإضافة لموقعه المتميز والفريد.

 

وقال الشيخ صالح أبو رياش من مشايخ سيناء، إن سيناء حظيت باهتمام كبير من الدولة من بعد 2010، وكان لها نصيب كبير من المشاريع التنموية، والاستثمارات، وأكد أن سيناء الآن آمنة بفضل الجهود المصلحة.

 

وقال المخرج عبدالجواد إبراهيم، إن فيلم درة التاج يوثق الجهود الجبارة لتعمير وتنمية شبه جزيرة سيناء بعد تطهيرها من الإرهاب مشيرًا إلى أن الفيلم يرصد جهود عملية التنمية  الشاملة في سيناء، وخاصة مدن الشمال التي شهدت طفرة غير مسبوقة في كل المجالات ومشروعات البنية التحتية والاستثمارية الضخمة في مجالات الزراعة والثروة السمكية والصناعة والسياحة والإسكان والأمن والنقل والتعليم.

 

درة التاج” الفيلم الوثائقي قناة السويس ميناء شرق بورسعيد تنمية شبة جزيرة سيناء

مواد متعلقة

مصدر رفيع المستوى ينفى لقاءات مخططة لمسئولين مصريين مع إسرائيليين

جمعية الإغاثة الطبية بغزة: المقابر الجماعية تستدعى محاسبة القوات الإسرائيلية

مظاهرات أمام منزل جانتس تطالب بإتمام صفقة تبادل الأسرى فى غزة

3 شهداء فى قصف إسرائيلى على مبنى تابع للصليب الأحمر وسط غزة

شهداء وجرحى إثر قصف إسرائيلى استهدف مبنى سكنيًا فى حى الرمال

"القاهرة الإخبارية": استشهاد صياد وإصابة آخر قبالة سواحل رفح الفلسطينية

وزير الدفاع الروسى يحذر من خطورة الضربات الأوكرانية على محطة زابوريجيا النووية

الرئيس الصينى: بكين وواشنطن يجب أن تكونا شريكتين وليس متنافستين

الأكثر قراءة

عاجل| بدء تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال

عاجل| القيادة المركزية الأمريكية: اشتبكنا مع زورق وطائرة مُسيرين فى مناطق يسيطر عليها الحوثيون

الإنتربول يتدخل فى القضية 1820 بعد قتل طفل شبرا الخيمة وسرقة أعضائه

موعد إجازة البنوك في شم النسيم بعد قرار ترحيل موعد عيد العمال رسميًا

بحضور آخر ملوك مصر.. مئوية نادي السيارات تحتفي بأقدم أشكال الـ"أوتومبيل"

سيارة عبدالناصر تزين احتفالية مئوية نادى السيارات (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

طفل شبرا وجنون السوشيال ميديا

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان في الميزان (2 -2)

حسين دعسة

مع فتح جبهة حزب الله.. "الكابينت الصهيونى" يتهيأ لدخول رفح

د. محمد عفيفي

سعد زغلول: مفيش فايدة

محمد سميح

أحلام الرئيس التى حوّلها «أبناء سيناء» إلى حقيقة على أرض الفيروز

ماجد حبته

دماء تحرير وتعمير سيناء

محاسن السنوسي

"والتين والزيتون، وطور سينين".. إنه قسم الله

مدحت بشاى

بوحدة الكنائس تتوحد القلوب

صور

ختام ملتقى القاهرة الأدبي

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. انطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

محطة تل أبيب

المزيد

تظاهرات فى تل أبيب بسبب تجاهل نتنياهو ملف المحتجزين وتطالب بانتخابات مبكرة

الاحتلال يشدد إجراءاته فى طوباس ويغلق وسط الخليل لتأمين اقتحام المستعمرين موقعًا أثريًا

المسئولون الإسرائيليون يشيدون بمشروع قانون المساعدات الخارجية الأمريكى