"درة التاج".. ماذا قال الرئيس السيسى عن سيناء؟ (إنفوجراف)

يحتفل الشعب المصري، غدًا الخميس 25 أبريل، بـ عيد تحرير سيناء، تلك الذكرى الخالدة التي يُعيد ذكراها تاريخ النصر والمجد الذي سطّره جيش مصر الباسل وشعبها القوي في طرد العدو المغتصب من الأراضي المصرية الحرة.

وبالتزامن مع يوم الاحتفال بعيد تحرير سيناء، نسلط الضوء على أبرز ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي عن أرض الفيروز.

- سيبقى يوم 25 من أبريل كل عام، يومًا مشهودًا في عمر أمتنا.

- الخامس والعشرون من أبريل يمثل نتاجًا نفتخر به، لحرب أكتوبر المجيدة

- أرض سيناء الغالية هي عنوان لتاريخ طويل من كفاح الشعب المصري العظيم.

- عبر التاريخ كانت سيناء مطمعًا للغزاة ومحط أنظار الطامحين والطامعين.

- تحرير سيناء كان تحريرًا للكرامة المصرية وانتصارًا لصلابة وقوة الإرادة والتحمل، وحسن التخطيط والإعداد والتنفيذ.

عن الإرهاب

- سيناء خاضت اختبارًا صعبًا وغير مسبوق بعد توافد إرهابيين وتكفيريين إليها من كل مكان.

- الإرهاب كان يهدف إلى فصلها عن الوطن من خلال نشر الرعب والإرهاب.

- الإرهابيون والتكفيريون يظنون واهمين أن بمقدورهم إرهاب جيش مصر وشرطتها متغافلين أن "هذا الجيش به مقاتلون أشداء لا يخشون الموت ومن خلفهم شعب قاتل وانتصر".