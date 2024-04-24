"درة التاج".. ماذا قال الرئيس السيسى عن سيناء؟

يحتفل الشعب المصري، غدًا الخميس 25 أبريل، بـ عيد تحرير سيناء، تلك الذكرى الخالدة التي يُعيد ذكراها تاريخ النصر والمجد الذي سطّره جيش مصر الباسل وشعبها القوي في طرد العدوّ المغتصب من الأراضي المصرية الحرة.

وبالتزامن مع يوم الاحتفال بعيد تحرير سيناء، نسلط الضوء على أبرز ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي عن أرض الفيروز.

يؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، دائمًا في جميع أحاديثه التي يتضمن فحواها أهمية سيناء، أن أرض الفيروز الغالية هي عنوان لتاريخ طويل من كفاح الشعب المصري العظيم، ويُشير باستمرار إلى أنه عبر التاريخ كانت سيناء مطمعًا للغزاة ومحط أنظار الطامحين والطامعين.

تحرير سيناء

ويقول عن تحرير سيناء، إنَّه سيبقى يوم الخامس والعشرين من أبريل كل عام، يومًا مشهودًا في عمر أمتنا يمثل نتاجًا نفتخر به، لحرب أكتوبر المجيدة، ومسيرة السلام والدبلوماسية الطويلة مجسدًا إرادة شعب، أبى أن يعيش في ظل الانكسار.

وفي كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ"41" لتحرير سيناء، العام الماضي، أشار إلى أنَّ تحرير سيناء، كان تحريرًا للكرامة المصرية وانتصارًا لصلابة وقوة الإرادة والتحمل، وحسن التخطيط والإعداد، والتنفيذ.

الرئيس البطل محمد أنور السادات

ولفت إلى أنَّه في هذا اليوم، نتوجه بتحية تقدير وإجلال، باسم مصر وشعبها، إلى الرئيس البطل، محمد أنور السادات قائد الحرب والسلام، الذي اتخذ أصعب القرارات، في أكثر الأوقات دقة، وفى أحلك الأيام ظلمة فوفقه الله، لاسترداد الأرض والكرامة، وبدأ طريق السلام والتنمية.

وعلى صعيد الإرهاب ومواجهته في أرض الشهداء، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن سيناء خاضت اختبارًا صعبًا وغير مسبوق، إذ توافد إليها إرهابيون وتكفيريون من كل مكان، يهدفون إلى فصلها عن الوطن من خلال نشر الرعب والإرهاب.

محاربة الإرهاب

وأضاف السيسي، خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ42 لتحرير سيناء، 25 أبريل 2023، أن سيناء خاضت اختبارًا صعبًا وغير مسبوق بعد توافد الإرهابيين عليها من كل حدب وصوب.

وتابع خلال حديثه أن الإرهابيين والتكفيريين يظنون واهمين أن بمقدورهم إرهاب جيش مصر وشرطتها، متغافلين أن "هذا الجيش به مقاتلون أشداء لا يخشون الموت ومن خلفهم شعب قاتل وانتصر".

وأشار السيسي إلى أن تحرير سيناء كان تحريرًا للكرامة المصرية وانتصارًا لصلابة وقوة الإرادة والتحمل وحسن التخطيط والإعداد والتنفيذ، قائلًا: "سيناء المستهدف الأول لأشرس وأخطر موجة إرهاب في تاريخ مصر".

عنوان من تاريخ كفاح شعب مصر

وقال الرئيس السيسي إن سيناء تُعد عنوانًا من تاريخ كفاح شعب مصر، ومطمعًا للغزاة.

وأكد السيسي أن تحرير سيناء كان تحريرًا للكرامة المصرية وانتصارًا لصلابة وقوة الإرادة والتحمل وحسن التخطيط والإعداد والتنفيذ، قائلًا: "سيناء المستهدف الأول لأشرس وأخطر موجة إرهاب في تاريخ مصر".

كما توجه بتحية تقدير وإجلال باسم مصر وشعبها إلى الرئيس الراحل محمد أنور السادات، قائد الحرب والسلام، الذي اتخذ أصعب القرارات في أكثر الأوقات دقة، وفي أحلك الأيام ظلمة، ووفقه الله لاسترداد الأرض والكرامة وبدء طريق السلام والتنمية.

تنمية سيناء

وفي إطار تنمية سيناء، قال الرئيس السيسي إن التنمية في سيناء تحققت بفضل الله والجيش والشرطة وأهالي سيناء بعد دحر الإرهاب، الذي كان يعيق التنمية وحياة المواطنين، مشددًا على أنه لا توجد حياة بدون أمان.

وأضاف الرئيس السيسي- خلال فعالية "تفقد اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء"، بمحافظة الإسماعيلية، في السادس والعشرين من فبراير عام 2023، أن الدولة تسعى إلى زيادة المساحة المأهولة بالسكان إلى 12% من خلال إنشاء المدن الجديدة، لافتًا إلى أن مساحة سيناء تبلغ حوالي 60 ألف كيلو متر مربع وهى تعادل المساحة التي يعيش عليها سكان مصر.

وأشار إلى أن سيناء لم تشهد تنمية حقيقية منذ سنوات، لأن حجم التكلفة كان مرتفعًا، لافتًا إلى أن عملية التنمية في سيناء شهدت تحديات وصعوبات.

وأوضح أن تكلفة التنمية في سيناء تراوحت ما بين 40 و50 مليار دولار خلال السنوات الماضية، منبهًا بأن التكلفة كانت ستتضاعف إذا كنا شرعنا في تنفيذها خلال الوقت الحالي.

كما نبه الرئيس السيسي إلى أن محاولة عرقلة مصر وجهود التنمية فيها مستمرة وسوف تستمر، مشددًا في هذا الإطار على أهمية الوعي الذي بدونه لم يكن في استطاعة المواطنين تحمل الظروف الصعبة وارتفاع الأسعار الذي لم نكن سببًا فيه.