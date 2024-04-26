الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إنفوجراف

أكاديمية الشرطة تنظم ورشة عمل تدريبية لطلاب الجامعات والكوادر الشبابية

جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل

نظمت أكاديمية الشرطة "مركز بحوث الشرطة بمقر مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية"، ورشة العمل التدريبية الـ35 الموّجهة لطلاب الجامعات المصرية والكوادر الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، تحت عنوان (دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدولة) بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.

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أكاديمية الشرطة تنظم دورتين للتعريف باللجنة الدولية للصليب الأحمر

ورشة عمل تدريبية

واستهدفت الدورة عددًا من الموضوعات المختلفة المتصلة بالأمن القومي، من أبرزها تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع ومشروعات تقسيم منطقة الشرق الأوسط - حرب اللاعنف وصناعة الدولة الفاشلة - آليات وأدوات هدم الدول من الداخل - الإرهاب والشائعات والحروب النفسية "تخريب الاقتصاد والتدخلات الخارجية والتمويل الأجنبي للأنشطة الهدامة"- استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتزييف الوعي وإثارة الرأى العام - الإعلام الموجه ودوره في إسقاط الدول من الداخل - جهود الدولة المصرية في كل المجالات لمواجهة تلك المخططات.

ويُعد تنظيم هذه الورشة استمرارًا للدور الرائد الذي تضطلع به وزارة الداخلية في مجال تنظيم المبادرات التوعوية الهادفة لإحباط تلك المخططات.

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