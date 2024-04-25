مدرب فينورد: أريد تدريب ليفربول والمناقشات جارية بين الناديين

أعرب أرني سلوت، المدير الفني لفريق فينورد الهولندي، عن رغبته في تولي تدريب فريق ليفربول الإنجليزي، خلفًا ليورجن كلوب.

وسبق أن أعلن يورجن كلوب رحيله عن منصب المدير الفني لفريق ليفربول بنهاية الموسم الجاري.

وقال أرني سلوت في تصريحات لشبكة إي إس بي إن: "أريد أن أكون المدير الفني القادم لليفربول، قراري واضح".

وارتبط اسم أرني سلوت بتدريب فريق ليفربول لخلافة يورجن كلوب خلال الأيام الماضية عبر العديد من التقارير الصحفية.

أضاف سلوت: "فينورد وليفربول في محادثات بالوقت الحالي، وأنا أنتظر ما ستسفر عنه، وأنتظر توصل الطرفين إلى اتفاق".

ويتولى أرني سلوت تدريب فريق فينورد منذ يوليو 2021، ولعب الفريق تحت قيادته منذ ذلك التاريخ 144 مباراة وفاز في 93 وتعادل في 27 وخسر 24 مباراة، وسجل الفريق تحت قيادته 331 هدفًا وتلقت شباكه 153، وتوج مع الفريق بلقب الدوري الهولندي في الموسم الماضي ولقب الكأس لهذا الموسم.

وقاد سلوت الفريق في 43 مباراة منذ بداية الموسم الجاري وفاز الفريق تحت قيادته في 28 مباراة، وتعادل في 7 وخسر 8 مباريات.

وبدأ أرني سلوت مسيرته التدريبية كمدربًا لفريق الشباب بنادي بي إي سي زفوله، وقاد الفريق بين صيف 2013 وحتى صيف 2014، ثم تولى منصب المدرب المساعد بنادي كامبور الهولندي بين صيف 2014 وحتى أكتوبر 2016، ثم تولى قيادة الفريق بشكل مؤقت من أكتوبر 2016 وحتى يونيو 2017، وبعد ذلك انتقل كمدرب مساعد مع فريق إيه زد ألكمار بين يوليو 2017 ويونيو 2019، ثم تولى منصب المدير الفني للنادي في صيف 2019 وحتى ديسمبر 2020.

وفي مجمل مسيرته، خاض أرني سلوت 206 مباراة، فاز في 127 وتعادل في 44 وخسر 35.

ويحتل فينورد المركز الثاني في ترتيب الدوري الهولندي برصيد 75 نقطة وبفارق 9 نقاط عن فريق بي إس في أيندهوفن، صاحب المركز الأول برصيد 84 نقطة.

ويقع نادي ليفربول بالمركز الثالث في ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي، بالأخذ في الاعتبار نتيجة مباراة برايتون ومانشستر سيتي الجارية الآن والتي يتقدم فيها السيتي بثلاثية نظيفة على برايتون، ويملك ليفربول 74 نقطة.