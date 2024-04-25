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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"التقيل تقيل".. راغب علامة يطرح أحدث أغانيه على يوتيوب

راغب علامة
راغب علامة

طرح الفنان راغب علامة فيديو كليب لأغنية جديدة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتي حملت اسم "التقيل تقيل" بظهور مفاجئ للفنانة والمخرجة اللبنانية زينة مكي.

وأغنية "التقيل تقيل" من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع أحمد عادل، إخراج فرح علامة.

وطرح راغب علامة في أغسطس الماضي، أغنية بعنوان "يلا" من كلمات عماد الأبياري، ألحان محمود الخيامي، وتوزيع طارق عبد الجابر، والكليب كان من إخراج جاد شويري، وكان لراغب مشاركة في لجنة تحكيم برنامج "إكس فاكتور" لاكتشاف المواهب، مع أنغام وراشد الماجد.

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برنامج "إكس فاكتور"

واستأنف برنامج "إكس فاكتور" عرض حلقاته عبر تلفزيون دبي، عقب فترة توقف بسبب أحداث غزة حيث عرض منه عدد من الحلقات فقط ومع اشتعال أحداث غزة اضطرت إدارة البرنامج لوقف الحلقات المسجلة منه ولكن تم استئناف عرض حلقاته خلال الأيام الماضية بالعروض المباشرة.

راغب يؤجل جولته الغنائية بأمريكا وكندا تضامنًا مع فلسطين

في وقت سابق، شارك راغب علامة عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة مصحوبة بتعليق قال فيها: «مع شديد الأسف، بسبب الظروف الصعبة والإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهلنا في غزة، اضطررت لتأجيل جولتي في الولايات المتحدة وكندا، وأتمنى بفضل الله أن أعود قريبًا وأن أرسم البسمة على وجوهكم مرة أخرى. أرسل الحب إلى غزة».

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