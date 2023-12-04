الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

راغب علامة يستأنف نشاطه الفني.. ويحيي حفل رأس السنة في البحرين

راغب علامة
راغب علامة

يحتفل النجم  راغب علامة مع جمهوره العربيّ باستقبال العام الجديد 2024 في مملكة البحرين، وتحديدًا في واحد من أضخم حفلات رأس السنة التي سيتمّ تنظيمها في البحرين وفي العالم العربي.

 

يُقام الحفل في مركز البحرين العالمي للمعارض، وهو واحد من أضخم قاعات المناسبات الموجودة في المملكة، وتجرى التحضيرات بين إدارة أعمال  الفنان راغب علامة ومنظمي الحفل لتقديم عرض احتفاليّ مميّز على صعيد التنظيم والمؤثرات الخاصة من إضاءة وصوت لتقديم أفضل تجربة موسيقية ممكنة لجمهور السوبر ستار التوّاق لمتابعته دائمًا في حفلاته المميّزة حول العالم.

 

وكان  الفنان راغب علامة قد أعلن مؤخرا عن تأجيل حفلته في الولايات المتحدة وكندا، تضامنًا مع الفلسطينيين.

راغب يؤجل جولته الغنائية بأمريكا وكندا تضامنًا مع فلسطين
 

وشارك راغب علامة عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة له معلقا عليها قائلا: «مع شديد الأسف، بسبب الظروف الصعبة والإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهلنا في غزة، اضطررت لتأجيل جولتي في الولايات المتحدة وكندا، وأتمنى بفضل الله أن أعود قريبًا وأن أرسم البسمة على وجوهكم مرة أخرى. أرسل الحب إلى غزة».

 

يذكر أن راغب علامة يشارك في لجنة تحكيم برنامج "إكس فاكتور" لاكتشاف المواهب، مع أنغام وراشد الماجد.

 

واستأنف برنامج "إكس فاكتور" عرض حلقاته عبر تلفزيون دبي، عقب فترة توقف بسبب أحداث غزة حيث عرض منه عدد من الحلقات فقط ومع اشتعال أحداث غزة اضطرت إدارة البرنامج لوقف الحلقات المسجلة منه ولكن تم استئناف عرض حلقاته خلال الأيام الماضية بالعروض المباشرة.

آخر  أعمال راغب علامة


وطرح راغب علامة في أغسطس الماضي فيديو كليب "يلا"، ويتعاون فيه مع الشاعر الغنائي عماد الأبياري، والملحن محمود الخيامي، والموزع الموسيقي طارق عبد الجابر، والكليب من إخراج جاد شويري. 

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