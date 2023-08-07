عقب حفله بتونس.. بكلمات مؤثرة لطيفة تدعم راغب علامة

دعمت الفنانة لطيفة النجم اللبناني راغب علامة، عقب إحياءه لحفل غنائي ناجح في قرطاج التونسية.

ونشرت لطيفة صورا جمعتها بعلامة عبر حسابها بموقع “فيس بوك”، وعلقت عليها قائلة: "مبروك يا حبيب قلبي يابو خالد عالنجاح.. نورت تونس وجمهورك دايما في انتظارك.. ربنا يقويك وينجحك دايما على قد قلبك الحلو يا عشرة العمر.. ربنا يخليلك خالد وعيلتك كلها".

وكان راغب علامة أحيى ليلة مميّزة ضمن فعاليات الدورة السابعة والخمسين من مهرجان قرطاج العريق.

قدّم راغب على المسرح نخبة كبيرة من أغاني أرشيفه الحافل بالأغاني العالقة في ذاكرة الجمهور، وكانت أبرز محطات الحفل هي تلك التي توقّف فيها السوبر ستار عن غناء رائعته "قلبي عشقها"، فانقلبت الأدوار ليتولّى الجمهور أداء الأغنية، مردّدين كلماتها بصوت واحد، ويتحوّل راغب إلى مستمع لهم.

كانت قد طرحت النجمة لطيفة أول أغاني ألبومها الصيفي، عبر ‏يوتيوب منذ أيام، وتحمل الأغنية اسم "طب اهو" وهي من كلمات عصام شعبان، وألحان مصطفى ‏الشعيبي، وتوزيع وسام عبد المنعم، وتعاونت لطيفة في تصوير الكليب مع المخرج جميل جميل ‏المغازي، والنجم الأردني منذر رياحنة، الذي ظهر ضيف شرف في الفيديو كليب بالأداء التمثيلي ‏مع لطيفة.‏