الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

3 ميداليات لمنتخب الجودو في أول أيام البطولة الأفريقية "القاهرة 2024" (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

حصد المنتخب الوطني للجودو 3 ميداليات خلال مشاركته في منافسات اليوم الأول من البطولة الأفريقية، المقامة حاليًا، في القاهرة وتستمر حتى يوم 28 أبريل الجاري، بمشاركة 35 دولة.

وجاءت ميداليات المنتخب الوطني كالتالي:
يسري سامي (60 كجم) – ميدالية فضية
أحمد عبد الرحمن (66 كجم) – ميدالية فضية
محمد عبد الموجود (66 كجم) – ميدالية برونزية

وانطلقت صباح اليوم منافسات اليوم الأول من البطولة الأفريقية للجودو، المقامة حاليا على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في ستاد القاهرة بمشاركة 35 دولة.

ويشارك في منافسات البطولة الأفريقية للجودو بالقاهرة 35 دولة وهي:

أنجولا – الجزائر – بوتسوانا - بنين – بوروندي – الكاميرون – الرأس الأخضر – بوركينا فاسو - أفريقيا الوسطى – تشاد – جزر القمر – كوت ديفوار – الكونغو الديمقراطية – جيبوتي – الجابون – جامبيا – غينيا – غينيا بيساو – كينيا – مدغشقر – مالاوي – مالي – موريشيوس – المغرب – موزمبيق – النيجر – رواندا - ساو تومي وبرينسيبي – السنغال – جنوب أفريقيا – توجو – تونس – تنزانيا – زامبيا – مصر.

وتقام منافسات البطولة الأفريقية للجودو خلال الفترة من 24 وحتى 28 أبريل الجاري على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة، وتحظى بأهمية كبيرة نظرا لكونها إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، ويحصل صاحب المركز الأول على 700 نقطة

ويعتمد نظام التأهيل لأولمبياد باريس في الجودو، على جمع النقاط من خلال المشاركة في البطولات الدولية والقارية، وهو نظام صعب يتطلب المشاركة في أكبر عدد من البطولات وحصد الألقاب من أجل خطف تذكرة التأهل للأولمبياد.

ورحب مرزوق علي رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو بالدول الأفريقية المشاركة بالبطولة، ومسئولي الاتحاد الدولي والأفريقي للعبة، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت مجهودات كبيرة من جانب الاتحاد ووزارة الشباب والرياضة وأيضا الشركة المتحدة للرياضة من أجل خروج الحدث بشكل يليق بسمعة الرياضة المصرية.

ويشارك في منافسات البطولة الأفريقية للجودو بالقاهرة 35 دولة وهي:

أنجولا – الجزائر – بوتسوانا - بنين – بوروندي – الكاميرون – الرأس الأخضر – بوركينا فاسو - أفريقيا الوسطى – تشاد – جزر القمر – كوت ديفوار – الكونغو الديمقراطية – جيبوتي – الجابون – جامبيا – غينيا – غينيا بيساو – كينيا – مدغشقر – مالاوي – مالي – موريشيوس – المغرب – موزمبيق – النيجر – رواندا - ساو تومي وبرينسيبي – السنغال – جنوب أفريقيا – توجو – تونس – تنزانيا – زامبيا – مصر.

ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة الأفريقية للجودو خلال الفترة من 24 وحتى 28 أبريل الجاري على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة، وتحظى بأهمية كبيرة نظرا لكونها إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، ويحصل صاحب المركز الأول على 700 نقطة

ويعتمد نظام التأهيل لأولمبياد باريس في الجودو، على جمع النقاط من خلال المشاركة في البطولات الدولية والقارية، وهو نظام صعب يتطلب المشاركة في أكبر عدد من البطولات وحصد الألقاب من أجل خطف تذكرة التأهل للأولمبياد.

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معسكر المنتخب الوطني للجودو اتحاد الجودو برئاسة مرزوق علي البطولة الأفريقية للجودو محمد رشوان استاد القاهرة الدولى

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