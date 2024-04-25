رئيس اتحاد الجودو: الدولة تقدم كامل الدعم للرياضة.. والشركة المتحدة لا تدخر جهدًا

أكد مرزوق على رئيس اتحاد الجودو، أن البطولة الإفريقية التي تقام باستاد القاهرة في الفترة من 24 إلى 27 أبريل الجاري، ستقدم بالصورة التي تليق بعظمة مصر.

وأضاف على هامش افتتاح البطولة، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لا تدخر جهدًا لدعم الرياضة وتطويرها، وكذلك الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى الشركة المتحدة بقيادة محمد يحيى لطفى.

وقال "مرزوق" إن الجميع يبذل أقصى جهد لخروج البطولة بالشكل المطلوب، قائلا: "مرحبا بالدول فى أرض المحبة والسلام".



وانطلقت صباح، اليوم الخميس، منافسات اليوم الأول من البطولة الإفريقية للجودو، المقامة حاليًا على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في ستاد القاهرة بمشاركة 35 دولة.

ويشارك في منافسات البطولة الأفريقية للجودو بالقاهرة 35 دولة وهي: أنجولا- الجزائر- بوتسوانا- بنين- بوروندي- الكاميرون- الرأس الأخضر- بوركينا فاسو- إفريقيا الوسطى- تشاد- جزر القمر- كوت ديفوار- الكونغو الديمقراطية- جيبوتي- الجابون – جامبيا- غينيا- غينيا بيساو- كينيا- مدغشقر- مالاوي- مالي- موريشيوس- المغرب- موزمبيق- النيجر- رواندا- ساو تومي وبرينسيبي- السنغال- جنوب إفريقيا- توجو – تونس- تنزانيا- زامبيا- مصر.

افتتاح مبهر للبطولة الإفريقية للجودو "القاهرة 2024"

أقيم اليوم الخميس حفل افتتاح البطولة الإفريقية للجودو للكبار والمقامة على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في ستاد القاهرة، بمشاركة 35 دولة وتستمر حتى يوم 28 أبريل الجاري.



وشهد حفل الافتتاح حضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد ناصر، رئيس اتحادية الكونفيدراليات الإفريقية وسيتني رانديانا، رئيس الاتحاد الإفريقي للجودو، والمهندس شريف العريان، الأمين العام للجنة الأوليمبية المصرية، ومرزوق علي، رئيس الاتحاد المصري وأعضاء مجلس الإدارة، ومحمد يحيى، رئيس الشركة المتحدة للرياضة، وعدد من قيادات ورموز الرياضة المصرية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية تحولت إلى قبلة لاستضافة كل البطولات العالمية، وأن ما تحقق خلال الفترة الأخيرة في ملف استضافة البطولات هو إنجاز يضاف لسجل إنجازات الدولة المصرية في كل المجالات.

وأضاف أشرف صبحي، أن مصر استضافت، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 375 بطولة عالمية، وأن هناك تعاونا كبيرا بين جميع المؤسسات، وفي مقدمتها اللجنة الأوليمبية برئاسة المهندس ياسر إدريس، والشركة المتحدة للرياضة، وأيضًا الاتحادات الرياضية المختلفة.

وأوضح "صبحي"، أن مجلس إدارة اتحاد الجودو برئاسة مرزوق علي بذل مجهودات كبيرة خلال الفترة الماضية من أجل النهوض بمستوى اللعبة ونتائج المنتخبات المصرية، وهو ما حدث بالفعل.

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